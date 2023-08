Chủ nhân Jackpot gần 257 tỷ đồng không tin mình trúng giải cao thứ nhì

Khách hàng 36 tuổi tại Gia Lai không tin là mình trúng giải cao thứ nhì Vietlott, "chỉ nghĩ trúng 50.000 đồng".

Sáng 22/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 257 tỷ đồng tại kỳ quay số cách đây 10 ngày. Đây cũng là giải thưởng cao thứ nhì từ trước đến nay của Vietlott.

Ông Đ.H nhận Jackpot gần 257 tỷ đồng sáng 22/8. Ảnh: Anh Tú

Khách hàng trúng thưởng là ông Đ.H (tên được Vietlott viết tắt, để đảm bảo danh tính cho khách hàng), 36 tuổi, đang kinh doanh tự do tại tỉnh Gia Lai. Tại lễ nhận giải, ông H đeo mặt nạ và hạn chế chia sẻ về đời tư so với những "tỷ phú" Jackpot trước. Ông giải thích việc này nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc sống của cả gia đình.

Ông mua vé số trúng thưởng qua ứng dụng trên điện thoại sau khi đi làm về buổi chiều. Đến sau 19h hôm 12/8, ông nhận thông báo là chủ nhân giải thưởng gần 257 tỷ đồng. Ông kể lại lúc đó chỉ nghĩ là trúng giải 50.000 đồng như mọi khi.

"Tôi rất hồi hộp, không tin là mình có thể trúng thưởng số tiền lớn như vậy", ông H chia sẻ.

Trước đây, thu nhập của ông H từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng. Ông kể mới báo tin trúng thưởng trăm tỷ cho anh trai, chưa cho vợ con biết để coi như một món quà. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, ông H nhận về hơn 230 tỷ đồng.

Chủ nhân giải Jackpot cao thứ nhì của Vietlot trích 3 tỷ đồng để làm từ thiện. Tuy nhiên, ông H nói rằng cũng chưa có kế hoạch sử dụng số tiền còn lại. Ông sẽ tính toán thêm từ giờ đến năm sau.

Qua hơn 6 năm kinh doanh, Vietlott đã ghi nhận hơn 90 triệu vé trúng giải với tổng số tiền trả thưởng hơn 15.277 tỷ đồng. Trong đó, các sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 có hơn 300 vé trúng Jackpot tiền tỷ.

Anh Tú