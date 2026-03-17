Chủ nhà tự ý mở cửa vào xem khách thuê 'ăn ở ra sao', có phạm luật không?

Gia đình tôi thuê nguyên căn chung cư theo hợp đồng một năm, nhưng không có điều khoản cụ thể về việc chủ nhà có được vào nhà khi người thuê vắng mặt hay không.

Tuần trước, cả gia đình đi du lịch vài ngày. Khi trở về, tôi thấy một số đồ đạc trong nhà có vẻ bị xê dịch so với trước khi đi. Kiểm tra camera an ninh, tôi phát hiện chủ nhà dùng chìa khóa mở cửa vào, đi một vòng quanh phòng khách, phòng bếp rồi nhìn ngó các khu vực trước khi rời đi.

Dù không thấy bà ấy lấy hay làm hỏng đồ đạc gì, nhưng gia đình tôi vẫn thấy rất khó chịu vì không hề được thông báo trước.

Khi tôi hỏi, chủ nhà nói: "Nhà của tôi thì tôi có quyền vào xem. Tôi chỉ kiểm tra xem người thuê sử dụng thế nào, có làm hỏng đồ đạc hay không thôi".

Sự việc khiến gia đình tôi bức xúc. Chúng tôi thắc mắc: Khi đã cho thuê nhà và người thuê đang sinh sống hợp pháp theo hợp đồng, chủ nhà có được tự ý mở cửa vào nhà khi chưa có sự đồng ý của người thuê không?

Hành vi này có bị coi là xâm phạm chỗ ở của người khác theo quy định pháp luật? Nếu muốn bảo vệ quyền riêng tư của mình, người thuê nên phản ánh hoặc xử lý theo cách nào vì giá thuê cũng không hề rẻ.

Độc giả Alice Châu

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn