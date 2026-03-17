Chủ nhà tang lễ bỏ mặc 190 thi thể, nhận tiền nhưng không mai táng

MỹVợ chồng Jon và Carie Hallford bị phạt 20 và 18 năm tù trong bê bối nhận tiền nhưng bỏ mặc 190 thi thể phân hủy suốt 4 năm, lấy xi măng, bột đá giả làm tro cốt giao cho gia quyến.

Ngày 16/3, Carie Hallford, 48 tuổi, bị kết tội Gian lận liên bang khi chiếm đoạt 130.000 USD tiền chi phí tang lễ từ khách hàng. Đồng phạm cũng là chồng của bà ta là Jon, bị kết án vào tháng 6/2025 với án tù 20 năm - mức tối đa, cùng tội danh.

Chưởng lý khu vực Colorado phát biểu trước tòa: "Chỉ có người có tâm lý cực kỳ bất ổn mới có thể nghĩ đến một kế hoạch lừa đảo như của Jon và Carie Hallford, chứ đừng nói đến việc thực hiện nó".

Ông hy vọng các nạn nhân sẽ tìm thấy chút an ủi trong bản án nghiêm khắc dành cho vợ chồng bị cáo, dù không thể xóa bỏ những đau thương mà họ phải gánh chịu.

Vợ chồng Carie và Jon Hallford trước khi bị bắt. Ảnh:Return to Nature Colorado

Ngoài việc lừa đảo các gia đình, FBI cũng cáo buộc hai bị cáo lừa dối chính phủ liên bang để nhận được các khoản trợ cấp hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch Covid-19, gần một triệu USD.

Theo AP, họ đã tiêu tiền vào những chiếc xe hơi hạng sang, tiền điện tử, các mặt hàng hiệu từ Gucci và Tiffany & Co., và các liệu pháp làm đẹp khác. Các tội danh này sẽ được tuyên án vào 24/4.

Vỏ bọc truyền thông đẹp đẽ

Vụ án được phát giác hồi tháng 9/2023, khi người dân quanh thị trấn Penrose, bang Colorado, nhận thấy mùi hôi thối quanh quẩn trong không khí. Ban đầu, họ cho rằng đó là mùi của bể phốt bị rò rỉ hay mùi xác động vật chết, về sau xác định mùi tử khí bắt nguồn từ căn nhà bị bỏ hoang.

Đây vốn là nhà kho của Công ty tang lễ Return to Nature, nổi tiếng với quảng cáo dịch vụ chôn cất "xanh", không cần hóa chất ướp xác hoặc quan tài kim loại.

Ngày 5/10/2023, gần chục xe cảnh sát bao quanh căn nhà hoang. Các sĩ quan hiện trường của FBI, bang Colorađo sau đó cho biết đây là nhiệm vụ kinh khủng nhất trong cuộc đời họ.

Trong căn nhà hoang, cảnh sát tìm thấy hài cốt của khoảng 190 người ở các trạng thái phân hủy khác nhau. Nhiều thi thể không được che đậy, hoặc chỉ được che chắn một phần. Một số thi thể được đặt trên xe cứu thương, một số chỉ nằm trên sàn. Các thi thể khác xếp chồng lên nhau, chặn cửa ra vào và một số phần của tòa nhà...

Nhà kho bị bỏ hoang của Nhà tang lễ Return to Nature, hiện trường vụ án. Ảnh:9News

Trong nhiều túi nhựa trong suốt, chất lỏng phân hủy đã lấp đầy khiến túi xác bị vỡ, tràn xuống sàn.

Nhiều thi thể (có thể của trẻ em) được đặt trong xô hoặc thùng carton để hứng chất lỏng phân hủy bị rò rỉ. Chất lỏng này chảy ra sàn nhiều đến mức đã khiến các sĩ quan trượt ngã nhiều lần khi di dời các thi thể ra ngoài.

Return to Nature được thành lập năm 2017 tại Colorado Springs và nợ nần chồng chất. Công ty này tính phí 1.895 USD cho một dịch vụ mà họ gọi là chôn cất tự nhiên: "Không được ướp xác trong quan tài phân hủy sinh học, không có vải liệm, tự nhiên nhất có thể".

Theo trang web của công ty này (hiện website đã đóng cửa), chi phí trên không bao gồm tiền mua quan tài và không gian nghĩa trang. Luật của Colorado nêu việc chôn cất xanh là hợp pháp nhưng luật của tiểu bang yêu cầu bất kỳ thi thể nào không được chôn cất trong vòng 24 giờ phải được bảo quản lạnh đúng cách.

Theo cảnh sát, phần lớn trong số các thi thể đã được người nhà trả tiền dịch vụ để hỏa táng, số còn lại "chôn cất tự nhiên". "Nhưng thay vì hỏa táng hoặc chôn cất các thi thể như đã báo cáo, 190 thi thể đã bị để thối rữa ở nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian không xác định. Thi thể bị giữ lâu nhất, được xác định từ năm 2019", nhà chức trách công bố.

Tuy nhiên, vợ chồng Carie và Jon Hallford vẫn thu tiền từ gia đình người chết, các công ty bảo hiểm, tiểu bang Colorado và những dịch vụ liên quan.

Đến lúc phải thay đổi

Những chi tiết chấn động và đau lòng của vụ án đã làm dấy lên lo ngại về ngành công nghiệp trị giá 20 tỷ USD mỗi năm. Theo dữ liệu của IBIS World, ở Mỹ tính đến năm 2023 có hơn 22.000 nhà tang lễ, hơn 70% thuộc sở hữu tư nhân và phần lớn được thâu tóm bởi các doanh nghiệp lớn và giàu có.

Do ngành tang lễ không yêu cầu minh bạch về giá nên người sử dụng dịch vụ thường ở trong "thế dưới". Theo Hiệp hội Giám đốc Tang lễ quốc gia NFDA, chi phí trung bình cho một đám tang có lễ viếng và chôn cất là 8.300 USD, thêm phí nghĩa trang, tượng đài, bia mộ, hoa, nến... có thể lên đến 12.000 USD.

Nhưng với những nạn nhân của vợ chồng Carie Hallford, dù đã trả tiền họ thậm chí còn không biết người thân đã được chôn cất hay hỏa táng hay chưa.

Vụ án Nhà tang lễ Return to Nature gây ra sự phẫn nộ sâu sắc của công chúng, đặc biệt với sự giám sát pháp lý của nhà chức trách. Cho đến nay, Colorado vẫn là tiểu bang duy nhất ở Mỹ không yêu cầu những người làm việc trong ngành tang lễ và hỏa táng phải có giấy phép, bằng cấp về khoa học tang lễ hoặc thậm chí là bằng tốt nghiệp trung học.

Trước áp lực của người dân và những hệ lụy đau thương của vụ án, Thống đốc bang này đã ký Dự luật Colorado SB24-173, nêu các quy định bằng cấp khoa học bắt buộc với người làm việc trong ngành tang lễ.

Luật đã siết chặt hơn yêu cầu cấp phép với doanh nghiệp và người hành nghề, buộc phải có lý lịch tư pháp trong sạch, bằng cấp đại học đúng chuyên ngành liên quan, hoàn thành khóa học nghề bắt buộc tối thiểu một năm, có ít nhất 4.000 giờ hành nghề, giấy phép chỉ có hạn trong 3 năm và phải kiểm tra để được gia hạn... Đạo luật chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026.

Hải Thư (Theo People, CPR, Law and Crime, CBS, USA Today)