Chủ nhà nghỉ ở Nhật lén chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ

Toshiharu Takeuchi, 51 tuổi, được cho là kinh doanh nhà nghỉ nhằm săn tìm nạn nhân, có kế hoạch gây án tỉ mỉ khi chọn khách nữ đi một mình, cho thuốc ngủ trong ly cocktail miễn phí.

Ngày 24/9, Toshiharu Takeuchi, 51 tuổi, bị Tòa án quận Okayama tuyên 26 năm tù vì chuốc thuốc và tấn công tình dục 10 khách nữ tại một nhà nghỉ do ông ta sở hữu và quản lý ở thị trấn Satosho, tỉnh Okayama.

Theo phán quyết, Toshiharu Takeuchi đã tấn công tình dục ít nhất 10 phụ nữ sau khi cho họ uống cocktail có pha thuốc ngủ từ năm 2018 đến 2022, đài Asahi đưa tin.

Theo hồ sơ, Takeuchi chọn những khách nữ đi một mình, nhận phòng sau 23h, phục vụ cocktail miễn phí có thuốc ngủ hòa tan. Ông ta còn lắp sẵn camera hướng thẳng về phía giường để ghi lại quá trình phạm tội.

Takeuchi tính toán liều lượng thuốc vừa đủ để nạn nhân loạng choạng mà vẫn có thể quẹt thẻ về phòng, lầm tưởng mình bị say rượu. Bằng cách này, sẽ không có bất kỳ hành vi đưa nạn nhân bất tỉnh về phòng bị ghi lại trên camera giám sát.

Nhà nghỉ của Toshiharu Takeuchi. Ảnh: iNews

Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào tháng 3/2022 khi một khách nữ cảm thấy không khỏe nên đi kiểm tra, phát hiện có dư lượng thuốc ngủ trong cơ thể. Cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện nhiều video và ảnh nhạy cảm của các nạn nhân trên điện thoại và ổ cứng máy tính của Takeuchi, được lưu trong nhiều thư mục dưới tên đăng ký của khách.

Cảnh sát xác định được Takeuchi đã tấn công ít nhất 10 phụ nữ, trong đó có sáu người bị cưỡng hiếp, ba người bị quấy rối và một người bị cưỡng hiếp bất thành. Hành vi phạm tội chủ yếu được thực hiện trong các phòng nghỉ và căng tin.

Luật sư của Takeuchi cho biết bị cáo nói "hành động theo lệnh của một thế lực đen tối". Bên bào chữa lập luận rằng bị cáo không đủ năng lực nhận thức do mắc bệnh tâm thần vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Khi đưa ra phán quyết, thẩm phán chủ tọa Akihiro Motomura nhận thấy Takeuchi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thẩm phán nhận xét nhà nghỉ được Takeuchi dựng lên để gây án, đồng thời chỉ ra rằng bị cáo có ý thức phạm tội qua việc ghi hình và lưu video trong các thư mục mang tên nạn nhân, không có bằng chứng nào về ảo giác hay hoang tưởng.

Toshiharu Takeuchi đeo khẩu trang khi bị bắt. Ảnh: iNews

Nhà nghỉ của Takeuchi đã bị buộc đóng cửa, nhưng vụ việc để lại hậu quả nặng nề. Theo thống kê của hiệp hội du lịch địa phương, trong vòng hai tháng sau vụ án, bảy khách sạn nhỏ trong bán kính 2 km bị hủy đặt phòng cho hơn 1.000 đêm, lý do được đưa ra đều là "sợ hãi".

Sau vụ việc, dự thảo sửa đổi luật của Cơ quan Du lịch Nhật Bản bổ sung các điều khoản nghiêm ngặt như "phải có hai nhân viên đi cùng khi vào phòng của khách" và "các tầng dành riêng cho phụ nữ phải có hệ thống kiểm soát ra vào độc lập".

Trước khi dự thảo được hoàn thiện, các chuỗi khách sạn đã lắp đặt camera giám sát hành lang và chuyển chi phí này vào giá phòng.

Hiện còn 37 đoạn video chưa xác định được nạn nhân trên ổ cứng. Cảnh sát đã làm mờ ảnh chụp màn hình và đăng lên trang web chính thức, kêu gọi người có liên quan ra trình báo nhưng không hiệu quả.

Theo thống kê, tỷ lệ trình báo về xâm hại tình dục ở Nhật Bản là dưới 10%, nhiều nạn nhân thậm chí không muốn nhớ lại trải nghiệm đau thương.

Tuệ Anh (theo Japantoday, iNews)