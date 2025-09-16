Chủ nhà hàng người Đài Loan cho tiếp viên bán dâm với khách

TP HCMChen Ci Fu, chủ nhà hàng KTV Richy, tuyển 7 tiếp viên nữ có ngoại hình đẹp để bán dâm giá 5-8 triệu đồng mỗi lần, chỉ phục vụ khách nước ngoài.

Ngày 16/9, Chen Ci Fu, Chen Hung Kai (người Đài Loan) cùng hai phụ nữ Việt bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP HCM) khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Môi Giới mại dâm.

Ngoài hành vi trên, chủ nhà hàng Chen Ci Fu còn bị cáo buộc Buôn bán hàng cấm.

Chen Ci Fu (thứ 4, trái sang) cùng những người bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, trinh sát phát hiện nhiều nghi vấn hoạt động mại dâm và buôn bán khí cười tại nhà hàng KTV Richy 7, đường số 5, KDC Him Lam, phường Tân Hưng (quận 7 cũ). Nơi này tuyển nhiều tiếp viên nữ trẻ đẹp, chuyên phục vụ khách ngoại quốc.

Sau thời gian theo dõi, nhiều tổ trinh sát ập khách sạn, chung cư... gần đó để bắt quả tang nhiều cô gái đang bán dâm. Các thiếu nữ khai được chủ nhà hàng chỉ đạo đi "tiếp khách".

Dàn nữ nhân viên tại nhà hàng KTV Richy 7. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định, Chen Ci Fu yêu cầu không tiếp khách Việt, nữ nhân viên phải đi lòng vòng nhiều địa điểm trước khi đến nơi hẹn khách. Giá tiền mỗi lần bán dâm 5-8 triệu đồng.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát còn phát hiện nhà hàng giấu 756 bình khí N2O (khí cười), nhiều vòi bơm và vỏ bóng cao su... để phục vụ cho khách đến ăn uống ca hát sử dụng. Sổ sách, tài liệu tại đây thể hiện, Chen Ci Fu cùng nữ tổng quản lý người Việt đã kinh doanh khí cười, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Nhật Vy