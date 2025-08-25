Chủ nhà hàng Hàn Quốc từng lĩnh 12 bản án tiếp tục hầu tòa

TP HCMSon Teaheum, chủ nhà hàng ở quận 7 cũ, từng bị tòa Hàn Quốc 12 lần tuyên phạt, tiếp tục đối mặt án tù về hành vi chủ mưu cho tiếp viên bán dâm để tăng doanh thu.

Ngày 25/8, Son Taeheum, 51 tuổi, cùng 5 người Hàn Quốc khác và 3 quản lý nhà hàng người Việt bị TAND TP HCM xét xử về tội Môi giới mại dâm.

Taeheum từng bị tòa án tại Hàn Quốc 12 lần tuyên phạt án tù, tiền về các hành vi trộm cắp, bạo hành, vi phạm giao thông, đánh bạc... Trong vụ án này, Taeheum bị xác định vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo đường dây; các bị cáo khác hưởng lợi từ việc ăn chia theo hóa đơn và phần trăm tiền rượu.

Son Taeheum (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bị cáo đồng hương tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, tháng 3/2023 Taeheum sang lại nhà hàng Goguryeo trên đường Phạm Thái Bường, quận 7 (nay thuộc phường Tân Hưng), nhờ vợ của một quản lý người Hàn đứng tên đại diện pháp luật. Ông này cũng thuê thêm khách sạn The Shilla Luxury 1 gần đó, trả công 5 triệu đồng/tháng cho người đứng tên giấy phép. Trên thực tế, toàn bộ hoạt động của cả hai cơ sở đều do Taeheum trực tiếp điều hành.

Để vận hành đường dây, Taeheum tuyển 5 quản lý người Hàn Quốc, phân công mỗi người hưởng phần trăm lợi nhuận hoặc hoa hồng trên hóa đơn rượu. Ngoài ra, ông ta thuê Lê Thị Vân và Lê Thị Tố Huyên quản lý đội ngũ tiếp viên, cùng các thu ngân nhận lương 5-12 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định, để tăng doanh thu, Taeheum chỉ đạo cho phép tiếp viên ngoài việc tiếp bia, rượu còn được bán dâm khi khách có nhu cầu. Giá được ấn định: 3,8 triệu đồng/khách qua đêm cộng 800.000 đồng tiền phòng, hoặc 2 triệu đồng/lượt cộng 500.000 đồng. Toàn bộ khoản này được gộp chung vào hóa đơn ăn uống. Sau khi khách cà thẻ, thu ngân rút phần tiền mua dâm giao lại cho quản lý, để chuyển cho khách đưa trực tiếp cho tiếp viên.

Taeheum lập nhóm Telegram để kết nối nhà hàng với khách sạn, thuận tiện cho việc đặt phòng. Hằng ngày, tiếp viên đến làm việc phải ghi tên vào sổ điểm danh, đồng thời đăng ký tình trạng sẵn sàng bán dâm bằng ký hiệu: "0" (không), "1" (qua đêm), "2" (một lần). Tại khách sạn, lễ tân Khổng Minh Trí phụ trách sắp xếp phòng nhưng không làm thủ tục lưu trú, chỉ ghi thông tin tiếp viên.

Tối 3/10/2023, hai nhóm khách Hàn Quốc đến Goguryeo ăn uống, gọi tiếp viên ngồi cùng và thỏa thuận mua dâm. Sau khi thanh toán hóa đơn hàng chục triệu đồng, các cô gái được cho về sớm, di chuyển đến khách sạn The Shilla, nơi đã đặt sẵn 4 phòng.

Khuya cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận 7 ập vào kiểm tra, bắt quả tang bốn cặp đôi đang mua bán dâm. Quá trình điều tra, Taeheum và đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi.

Chiều nay tòa tuyên án.

Bình Nguyên