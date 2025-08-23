Chủ nhà hàng Hàn Quốc cho tiếp viên bán dâm để 'tăng doanh thu'

TP HCMSon Teaheum, quốc tịch Hàn Quốc, chủ nhà hàng khách sạn ở quận 7 cũ, thừa nhận chỉ đạo tiếp viên "phục vụ" khách có nhu cầu mua dâm để tăng doanh thu.

Son Taeheum, 51 tuổi, và Khổng Minh Trí, 41 tuổi, sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Chứa mại dâm vào ngày 25/8. Ông này từng bị tòa án tại Hàn Quốc 12 lần tuyên phạt án tù, tiền về các hành vi phạm tội như: trộm cắp, bạo hành, vi phạm giao thông, đánh bạc...

Liên quan đến vụ án, 5 người Hàn Quốc khác và 3 bị cáo là quản lý, thu ngân của nhà hàng bị truy tố về tội Môi giới mại dâm.

Một trong các bị can lúc bị bắt năm 2023. Ảnh: Nhật Vy

Mật khẩu bán dâm

Theo cáo trạng, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, khoảng tháng 3/2023, Son Taeheum nhận chuyển nhượng lại nhà hàng Goguryeo trên đường Phạm Thái Bường, quận 7 (nay là phường Tân Hưng), để vợ người Hàn Quốc đứng tên đại diện pháp luật của công ty. Ông này thuê thêm khách sạn The Shilla Luxury 1 gần đó để kinh doanh, thuê người đứng tên giấy phép với mức lương 5 triệu đồng mỗi tháng. Thực tế Son Taeheum trực tiếp điều hành mọi hoạt động của hai cơ sở.

Son Taeheum tuyển 5 quản lý người Hàn Quốc, trả công theo hình thức hưởng % lợi nhuận hoặc hóa đơn bán rượu. Ngoài ra, ông ta còn thuê các nhân viên gồm Lê Thị Vân và Lê Thị Tố Huyên làm quản lý tiếp viên phục vụ, thu ngân với mức lương 5 đến 12 triệu đồng mỗi tháng.

Nhà chức trách xác định, để tăng doanh thu, Son Taeheum chỉ đạo các quản lý người Hàn cho phép tiếp viên ngoài việc ngồi tiếp rượu, bia còn bán dâm khi khách có nhu cầu. Khách liên hệ quản lý nhận báo giá. Giá mua dâm được ấn định 3,8 triệu đồng/khách qua đêm kèm 800.000 đồng tiền phòng; hoặc 2 triệu đồng/lượt kèm 500.000 đồng tiền phòng.

Tiền mua dâm được gộp chung vào hóa đơn ăn uống. Các tiếp viên đi phục vụ khách sẽ được sắp xếp cho về sớm. Sau khi khách cà thẻ thanh toán toàn bộ chi phí, thu ngân rút lại số tiền mua dâm tương ứng, giao cho quản lý để chuyển cho khách dùng trả trực tiếp cho tiếp viên sau khi mua dâm.

Son Taeheum lập nhóm trên Telegram, kết nối các nhân viên nhà hàng Goguryeo và khách sạn The Shilla để tiện đặt phòng cho khách. Hàng ngày, các tiếp viên đến làm việc phải ghi mã vào sổ điểm danh đồng thời đăng ký việc đi bán dâm trong ngày bằng các ký hiệu "o" - tức không bán dâm, "1" - qua đêm, "2" - một lần. Khổng Minh Trí là lễ tân của khách sạn sẽ bố trí phòng nhưng không làm thủ tục lưu trú, chỉ ghi thông tin tiếp viên.

Nhà hàng Goguryeo lúc bị cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Nhật Vy

Tối 3/10/2023, cảnh sát phát hiện hai nhóm khách Hàn Quốc vào nhà hàng Goguryeo ăn uống, gọi tiếp viên ngồi cùng. Sau khi thỏa thuận mua dâm, hóa đơn được xuất kèm chi phí "dịch vụ" với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Các tiếp viên sau đó xin nghỉ sớm, di chuyển đến khách sạn The Shilla, nơi khách được bố trí 4 phòng.

Khuya cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận 7 bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang bốn cặp đôi đang mua bán dâm.

Quá trình điều tra, Son Taeheum và các bị cáo đều khai nhận hành vi tổ chức và môi giới mại dâm như cáo buộc. Cơ quan điều tra xác định Son Taeheum là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo đường dây. Các bị can hưởng lợi từ việc ăn chia phần trăm trên hóa đơn và tiền rượu.

