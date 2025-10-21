Chủ nhà hàng đoạt giải Michelin ở Hà Nội bị truy tố trốn thuế

Hoàng Tùng, chủ nhà hàng Tung Dinning, và cổ đông Nguyệt Ánh bị cáo buộc trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng khi doanh thu 53 tỷ nhưng kê khai 29 tỷ, dùng tài khoản cá nhân nhận thanh toán 23 tỷ.

Bị can Hoàng Tùng, 33 tuổi, Giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH nhà hàng Tung Dining cùng cổ đông Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh, 33 tuổi, vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Trốn thuế. Theo Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt truy tố ở khoản 3 điều 200, hành vi trốn thuế có thể bị phạt tiền từ 1,5 đến 4,5 tỷ đồng, nếu phạt tù thì mức 2-7 năm.

Sai phạm của Tùng và Ánh được phát hiện trong quá trình thanh tra của Cục Thuế Hà Nội vào tháng 3/2024, sau đó chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Công ty được Tùng thành lập, đứng tên làm giám đốc năm 2018 hoạt động lĩnh vực nhà hàng ăn uống. Sau nhiều lần đổi tên và thay đổi cơ cấu góp vốn, hiện Tùng và Ánh mỗi người có 27,78% cổ phần, còn lại là 4 cá nhân khác.

Tùng trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Ánh phụ trách truyền thông, quảng cáo, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền. Hai người cùng trực tiếp theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán của công ty và báo chia lợi nhuận cho cổ đông.

Đối với kinh doanh và thu chi tiền của công ty, VKSND Hà Nội cáo buộc, ngoài sử dụng số tài khoản chính thức của công ty, Tùng và Ánh đã bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân của hai người để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định nhằm mục đích trốn thuế.

Giấu doanh thu 23,5 tỷ đồng

Trong 4 năm 2019-2023, Tùng bị xác định nhận 16 tỷ đồng; Ánh 19,3 tỷ đồng doanh thu nhà hàng vào các tài khoản cá nhân. Như vậy, doanh thu thực tế của công ty là hơn 53 tỷ đồng nhưng khai 29,5 tỷ đồng. Số không kê khai, nộp thuế doanh thu là hơn 23,5 tỷ đồng, cơ quan công tố nêu.

Số tiền không kê khai được hai bị can dùng chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn, tổng 6,7 tỷ đồng. Trong đó, Ánh và Tùng mỗi người 1,8 tỷ,

Với hơn 16,8 tỷ đồng còn lại, Tùng và Ánh sử dụng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của công ty, cáo trạng thể hiện.

Tổng số tiền bị cáo buộc trốn thuế, hơn 2,4 tỷ đồng, đã được Tùng và Ánh nộp trước khi bị truy tố.

Với 4 cổ đông còn lại, nhà chức trách xác định họ không biết, không được tham gia vào việc điều hành doanh nghiệp, không biết việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, không biết việc trốn thuế. Khi có nghi ngờ về dấu hiệu vi phạm, họ có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán nhưng hai bị can không đồng ý. Cơ quan điều tra do vậy không truy cứu 4 người này.

Tùng và Ánh đang được tại ngoại. Vụ án sẽ được TAND Hà Nội xét xử trong thời gian tới.

Tung Dinning năm 2021 từng là một trong hai nhà hàng được trang web The world's 50 best xếp vào top 100 nhà hàng tốt nhất châu Á. Hồi tháng 6, nhà hàng cũng được Michelin trao giải thưởng Bib Gourmand - nhà hàng món ăn ngon, chế biến đơn giản, dễ ăn và để lại cảm giác hài lòng với mức giá hợp lý.

CEO Hoàng Tùng được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Under 30 năm 2022.

