Chủ nhà đi tù, bảo mẫu giúp nuôi con suốt 5 năm

Trung QuốcSau hai tháng nhận chăm sóc bé gái hơn một tuổi, chị Hoàng phát hiện bố đứa trẻ biến mất, không trả lương cũng không trả tiền thuê nhà nên đưa bé về nhà chăm sóc.

Hè 2021, chị Hoàng (tên đầy đủ là Hoàng Khánh Chi) cùng chồng rời quê nhà Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, đến Vũ Hán tìm việc. Chồng làm tài xế công nghệ, còn chị nhận chăm sóc một bé gái hơn một tuổi qua đồng hương giới thiệu, thu nhập 6.000 nhân dân tệ một tháng (khoảng 22 triệu đồng).

Chủ nhà họ Trần là cha của đứa trẻ. Trần không gặp chị Hoàng mà chỉ dặn dò công việc qua điện thoại và trả trước hai tháng lương. Căn hộ nơi chị Hoàng chăm sóc đứa trẻ là do Trần thuê. Trần chưa bao giờ đến thăm con, nhưng đã mua trước những vật dụng cần thiết như sữa bột, tã bỉm và quần áo, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình con.

Chủ nhà biến mất

Hai tháng sau, Trần mất liên lạc, chủ căn hộ đến gặp chị Hoàng đòi tiền thuê nhà. Lúc đó, có người tự xưng là bạn của Trần gọi điện nói rằng anh ta gần đây xảy ra chuyện, nhờ chị Hoàng tiếp tục giúp chăm sóc đứa trẻ, tiền lương sẽ được thanh toán đầy đủ sau. Không thể tìm việc khác vì phải chăm sóc bé gái, chị Hoàng cùng chồng đành tạm thời đưa đứa trẻ về quê để tiết kiệm tiền thuê nhà.

Khi Tết Nguyên đán đầu tiên đến gần, Trần vẫn mất tăm tích, không ai đến đón đứa trẻ về. Trong vài năm tiếp theo, bé gái đều sống với vợ chồng chị Hoàng trong ngôi nhà 60 m2 ở Thập Yển. Hai vợ chồng đưa bé đi khám bệnh, tiêm phòng, mua sữa và sắm quần áo theo mùa. Chị Hoàng luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, chủ nhà sẽ đến đón con, chị là bảo mẫu thì phải có trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ cho đến lúc đó.

Tuy nhiên, Trần mãi không thấy xuất hiện. Bé gái dần lớn lên, gọi vợ chồng chị Hoàng là bố mẹ. Hai người gọi cô bé là "Bé Sữa", thân thiết như hai con gái ruột đã trưởng thành của họ.

Bí ẩn về cha mẹ của bé gái

Chị Hoàng chỉ biết được những thông tin sơ lược về hoàn cảnh của "Bé Sữa" vào năm 2023.

Lúc đó, cô bé đã đủ tuổi đi mẫu giáo. Vợ chồng chị nhận ra rằng đứa trẻ không có hộ khẩu, Trần thì không thấy đâu nên quyết định trình báo cảnh sát và nhờ sự giúp đỡ từ các cơ quan chức năng.

Không lâu sau, họ nhận được tin sốc: Trần đang thụ án trong một nhà tù ở tỉnh Chiết Giang, còn hơn 10 năm nữa mới hết hạn tù.

Sau đó, Trần gửi thư từ trong tù cho chị Hoàng: "Thưa dì, dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng tôi cảm nhận được dì là người nhân hậu và tốt bụng. Hai năm qua, con gái tôi bị bỏ mặc không ai hỏi han, vậy mà dì vẫn tận tâm chăm sóc chu đáo, dì chính là người thân thiết nhất với con gái tôi".

Chị Hoàng cho biết cơ quan chức năng đã lập kế hoạch hỗ trợ cho "Bé Sữa", những tưởng vấn đề sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, xét nghiệm ADN cho thấy Trần và "Bé Sữa" không có quan hệ huyết thống, nên cô bé không thể được đăng ký hộ khẩu dưới tên Trần.

Hồ sơ tiêm chủng của "Bé Sữa" có ghi tên mẹ ruột, nhưng chị Hoàng chưa từng gặp người này. Cảnh sát sau đó phát hiện người mẹ cũng đang thụ án tù.

Hai vợ chồng chị Hoàng chỉ có thể tiếp tục gánh trách nhiệm chăm sóc "Bé Sữa", phải phân công làm việc để luôn có người ở nhà trông bé.

Đứa con không cùng huyết thống

Sau khi được truyền thông đưa tin, câu chuyện vợ chồng chị Hoàng chồng chăm sóc "Bé Sữa" thu hút sự chú ý rộng rãi.

Đáp lại những lời khen ngợi, chị Hoàng nói: "Tôi không gọi đó là điều vĩ đại, nói đúng hơn là tình yêu thương và trách nhiệm. Ban đầu, tôi cảm thấy đứa trẻ thật đáng thương, bèn coi bé như con mình, cứ thế nuôi cho đến bây giờ".

Vợ chồng chị Hoàng nói sẽ tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng "Bé Sữa". Ảnh: The Paper

Sau khi tham khảo ý kiến các cơ quan chức năng, "Bé Sữa" được đăng ký hộ khẩu tạm thời tại quê nhà của chị Hoàng, được chính quyền địa phương hỗ trợ 1.500 nhân dân tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng. Hàng xóm cũng mua đồ dùng, góp quần áo cũ và sách truyện để tặng cho bé.

Chị Hoàng nói nếu không có "Bé Sữa", chị có thể đi làm thuê để tăng thu nhập cho gia đình. Chị luôn hy vọng cô bé có thể được những người thân khác đưa về nhà.

Một số người cũng khuyên chị gửi bé đến trại trẻ mồ côi, không thể để cả gia đình bị ràng buộc bởi đứa trẻ không cùng huyết thống này. Nhưng chị Hoàng cảm thấy đề nghị này thật tàn nhẫn. Dẫu sao "Bé Sữa" đã sống trong gia đình chị gần 5 năm, họ không nỡ tổn thương bé.

Tết Nguyên đán vừa qua là cái Tết thứ năm "Bé Sữa" đón cùng gia đình chị Hoàng. Dù không khá giả, vợ chồng chị vẫn đưa con đến cửa hàng mua một bộ quần áo mới và cùng nhau về quê thăm họ hàng. Với họ, "Bé Sữa" đã trở thành một phần của gia đình.

Tuệ Anh (theo Hongxing News, The Paper)