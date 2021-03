Chủ mưu vụ án ở Đồng Tâm thay đổi kháng cáo

Trong 25 phút xét hỏi, bị cáo Lê Đình Công đổi kháng cáo sang kêu oan, sau đó lại chuyển về xin giảm nhẹ hình phạt.

Sáng 8/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét đơn kháng cáo của 6 người trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Trong phần thủ tục, chủ toạ Ngô Tự Học cho hay với việc luật sư đề nghị triệu tập thêm các chiến sỹ thuộc Công an Hà Nội và người làm chứng, HĐXX thấy rằng đây là án phúc thẩm nên chỉ xem xét lại các vấn đề bản án sơ thẩm nêu và kháng cáo của bị cáo. Bởi vậy, HĐXX chỉ triệu tập các bị cáo và đại diện bị hại. Việc mời những người làm chứng hoặc liên quan khác sẽ xem xét khi xét xử.

Bị cáo Lê Đình Công bị dẫn giải đến toà, ngày 8/3. Ảnh: Ngọc Thành.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Đình Công (tòa sơ thẩm tuyên tử hình) tóc ngắn, bạc hơn so với phiên sơ thẩm 5 tháng trước, xin thay đổi kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan. Bị cáo cho rằng chỉ phạm tội chống người thi hành công vụ chứ không thực hiện hành vi giết người khiến ba cảnh sát hy sinh.

Bị cáo Công cũng không thừa nhận tham gia bàn bạc kế hoạch và chỉ đạo những người khác thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc. Về việc mua lựu đạn, Công nói với bị cáo Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Văn Tuyển cần mua để "đề phòng".

"Bị cáo lý giải thế nào về những lời khai tại cơ quan điều tra và phiên toà sơ thẩm?", chủ toạ truy vấn. Bị cáo Công đáp, trong các buổi hỏi cung tại cơ quan điều tra có một lần luật sư được tham dự cùng; có viết bản tự khai nhưng "một số nội dung hoàn toàn không được khai". Bị cáo khẳng định không bị ép nhận tội.

"Bị cáo có nhận thức được việc ném bom xăng vào đám đông khả năng làm chết nhiều người không?", chủ toạ ba lần nhắc lại câu hỏi. Bị cáo Công không trả lời thẳng vào vấn đề mà cho hay chỉ đứng lên mái nhà ném 2/3 chai bom xăng về phía cảnh sát; thừa nhận cầm lựu đạn ném về phía lực lượng công an đang tiến vào. Bị cáo nói "ý thức được mức sát thương của lựu đạn nhưng chỉ có mục đích đe doạ".

Sau chừng 25 phút xét hỏi của HĐXX và giải thích của đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Công nói: "Đã thành khẩn khai báo và rất ăn năn hối cải. Bởi vậy, bị cáo không kêu oan nữa mà thay đổi kháng cáo thành xin giảm nhẹ hình phạt".

Trong vụ án này, Công bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu khi thường xuyên tổ chức "họp bàn chống đối, phát video tuyên bố giết chết 300-500 công an". Công đặt mua lựu đạn, hướng dẫn các bị cáo khác làm bom xăng. Hành vi của bị cáo là một trong những nguyên nhân khiến ba cảnh sát hy sinh. Công bị toà sơ thẩm tuyên tử hình về tội Giết người.

Các bị cáo tại toà sáng nay. Ảnh: Nam Anh.

Theo bản án sơ thẩm, khu đất ở cánh đồng Sênh, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội được kết luận là đất quốc phòng. Tuy nhiên từ năm 2013, ông Lê Đình Kình (đã chết) cùng bị cáo Hiểu, Công, Tuyển và nhiều người đã lập "tổ Đồng thuận" với mục đích kích động người dân, chiếm lại đất để chia nhau.

Cuối năm 2019, khi Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng có kế hoạch xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, ông Kình chỉ đạo Công bàn bạc với thành viên "tổ đồng thuận" mua lựu đạn, chuẩn bị vũ khí để "tấn công, tiêu diệt" công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Rạng sáng 9/1/2020, khi công an đến cổng làng thôn Hoành, thành viên "tổ đồng thuận" và nhiều bị cáo đồng loạt chống đối khiến ba cảnh sát bị chọc rơi xuống hố, đổ xăng thiêu chết.

Trong 29 người bị xét xử sơ thẩm, 6 người mang tội Giết người, 23 người về tội Chống người thi hành công vụ. 5 người sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội giết người là Lê Đình Công, 57 tuổi, Lê Đình Chức, 41 tuổi, Lê Đình Doanh, 33 tuổi, Nguyễn Quốc Tiến, 41 tuổi và Bùi Viết Hiểu, 78 tuổi.

Bùi Thị Nối kháng cáo tội Chống người thi hành công vụ.

Phạm Dự