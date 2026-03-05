Chủ mưu và gần 20 bình luận viên 'có tiếng' của Xôi Lạc TV bị bắt

Hà Nội38 bị can vận hành đường dây web lậu Xôi Lạc TV đều rất trẻ, am hiểu công nghệ; trong đó có 20 người là bình luận viên trên nhiều kênh của hệ thống này.

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 38 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

"Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra và có thể sẽ khởi tố thêm mấy chục bị can khác", đại diện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nói.

Gần 20 bình luận viên nổi tiếng trên Xôi Lạc TV bị bắt Quá trình triệt phá đường dây. Video: A05

Theo đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5 Cục A05, Xôi Lạc TV là tên gọi chung của rất nhiều đường link dẫn đến các trang web phát sóng lậu, dẫn nguồn ở nhiều quốc gia.

Đường dây web lậu Xôi Lạc TV bị triệt phá là một trong những hệ thống lớn nhất. Hiện, toàn bộ nhóm chủ mưu, cầm đầu cùng các chân rết đã bị bắt.

Nhà chức trách cáo buộc nhóm cầm đầu dùng các thiết bị hiện đại chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Họ lập các công ty truyền thông, phần mềm, xuất khẩu lao động làm bình phong. Nhân viên chia thành các nhóm như: biên kịch, bình luận viên, sưu tập tài liệu, tài chính, hậu cần.

Hệ thống Xôi Lạc TV. Ảnh: Công an cung cấp

"Nhân viên đều rất trẻ, đa số có trình độ từ đại học, thạc sĩ. Nói chung là rất giỏi, thành thạo công nghệ thông tin. Khi tuyển dụng cũng diễn ra độc lập nên không ai biết ai, công việc của nhóm nào biết nhóm đấy", đại tá Lục nói.

Trong những người bị bắt, có khoảng 20 người là bình luận viên. Công an đánh giá họ là người "có tiếng" trên nhiều kênh với nickname như Người Rơm, Người Dơi, Batman...

Nhà chức trách cáo buộc, hệ thống Xôi Lạc TV đã chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web nhằm điều hướng tới các nền tảng liên quan để kiếm tiền, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, công an đã thu được khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền từ ví điện tử và các tài sản khác nhau.

Công an triệt phá đại bản doanh của Xôi Lạc TV. Ảnh: Công an cung cấp

Xôi Lạc TV, trang chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, được phát triển bởi một nhóm ẩn danh. Trong các video, bình luận viên của kênh nhiều lần nói đang sống tại nước ngoài. Tên miền đăng ký qua dịch vụ GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ.

Lý giải "tại sao thời điểm này phá án", đại tá Lục cho hay, thủ đoạn của nhóm nghi can "rất tinh vi, thường xuyên thay đổi vị trí, hệ thống máy chủ". Bởi thế, việc xác định kẻ chủ mưu, cầm đầu phải cần nhiều thời gian.

Sẽ triệt phá các web lậu vi phạm bản quyền khác

Theo đại tá Lục, việc triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo. Hành vi của nhóm Xôi Lạc đã xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nên đang được thống kê, thẩm định và sẽ công bố con số thiệt hại cụ thể sau.

Việc triệt phá này sẽ "cảnh tỉnh" các nhóm người có ý định làm giàu bất chính trên công sức sáng tạo của người khác.

Đại tá Nguyễn Huy Lục thông báo về vụ án, sáng 5/3. Ảnh: Linh Đan

Thời gian tới, A05 sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá các web lậu khác tương tự. Mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết tận gốc.

Đại tá Lục khuyến cáo người dân không truy cập, chia sẻ các đường đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh, vi phạm bản quyền. Khi truy cập các trang web này, người dùng có nguy cơ bị cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bị lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc.

