Chủ mưu nhập lậu hơn 116.000 tấn thịt từ vùng dịch bị xét xử vắng mặt

TP HCMVợ chồng Giám đốc Công ty Hoàng Sa bị xét xử vắng mặt trong vụ nhập hơn trăm nghìn tấn nguyên liệu thịt từ vùng từng có dịch bò điên, trị giá 1.800 tỷ đồng.

Ngày 3/2, ông Trần Nguyên Bình (43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa - Công ty Hoàng Sa) cùng vợ Đỗ Thùy Nhung (44 tuổi) bị TAND TP HCM xét xử về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

16 bị cáo khác là nhân viên của Công ty Hoàng Sa và thuộc các nhóm công ty khác bị truy tố tội Buôn lậu.

Có vai trò chính, song vợ chồng ông Bình cùng 2 bị cáo khác đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt. HĐXX cho biết việc tống đạt cáo trạng cho những người này đã được thực hiện theo đúng quy định, các bị cáo đều có luật sư bảo vệ quyền lợi.

Bị cáo Bạch Đức Lữu tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Liên quan đến sai phạm trong công tác kiểm dịch, ông Bạch Đức Lữu (52 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Trần Trung Nhân (51 tuổi, cựu Trưởng trạm Kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (54 tuổi, cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI) cùng hai kiểm dịch viên bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Riêng Phạm Trung Trực (39 tuổi, chuyên viên Cục Thú y) bị cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; một đồng nghiệp của ông Trực bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 9/2.

Theo quy định, Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật thuộc loài nhai lại (như bò, cừu...) có nguồn gốc từ "các quốc gia Châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên", nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những nước đã ký kết thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định, do lợi nhuận lớn, vợ chồng ông Bình cùng nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn để nhập khẩu các mặt hàng này về làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Các bị cáo khác trong vụ án. Ảnh: Trần Quỳnh

Dùng giấy kiểm định giả của cơ quan thú y nước ngoài

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Bình đã lập 6 công ty cùng hoạt động tại một địa chỉ ở phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), chuyên nhập khẩu, phân phối sản phẩm động vật làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Để thu lợi bất chính, thông qua các doanh nghiệp do mình điều hành, Bình tổ chức nhập khẩu trái phép bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại, xuất xứ từ nhiều quốc gia châu Âu từng có hoặc tiềm ẩn nguy cơ dịch bò điên, do giá thành thấp.

Nhằm hợp thức hóa hàng hóa, Bình và vợ là Nhung chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch, sử dụng con dấu thú y nước ngoài giả, khai gian nguồn gốc, chủng loại khi làm thủ tục nhập khẩu, đồng thời chi tiền cho kiểm dịch viên để được tạo điều kiện thông quan. Khi hồ sơ không đủ điều kiện, nhóm này làm giả giấy kiểm dịch, chuẩn bị mẫu "sạch" để qua mặt khâu xét nghiệm và đưa hối lộ 1-3 triệu đồng mỗi lô. Từ năm 2018 đến tháng 8/2023, số tiền đưa hối lộ khoảng 2,9 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Đặng Minh Đức đã làm giả hai giấy chứng nhận kiểm dịch của Pháp, giúp Công ty Hoàng Sa nhập khẩu trái phép 10 container bột huyết (225 tấn), trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng, nhưng khai báo là bột hồng cầu lợn.

Ngày 25/8/2023, Công an TP HCM kiểm tra kho hàng tại Đồng Nai, phát hiện các lô hàng chứa ADN bò, bao bì thể hiện rõ là sản phẩm từ động vật nhai lại. Ngoài số hàng bị phát hiện, từ năm 2020 đến khi bị bắt, vợ chồng Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhập khẩu trái phép khoảng 750 lô hàng, tổng khối lượng hơn 116.000 tấn, trị giá khoảng 1.764 tỷ đồng. Nhà chức trách còn tạm giữ 10 lô hàng khác trị giá hơn 30 tỷ đồng tại cảng Cát Lái và SP-ITC.

Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu mà vợ chồng Bình bị xác định phải chịu trách nhiệm vượt 1.800 tỷ đồng.

Các bị cáo trong đường dây nhập lậu nguyên liệu thịt từ vùng cấm. Ảnh: Trần Quỳnh

Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác định thêm 3 nhánh doanh nghiệp tại TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng cùng tham gia nhập khẩu hàng chục nghìn tấn sản phẩm động vật trái phép làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, với thủ đoạn tương tự đường dây của Trần Nguyên Bình.

Tại Công ty Trung Chính (Hà Nội), cơ quan chức năng phát hiện một số lô hàng nhiễm dịch tả châu Phi và Newcastle. Khám xét hai kho tại Hưng Yên, Long An, nhà chức trách thu giữ 26 lô hàng gần 4.000 tấn, trị giá hơn 68 tỷ đồng, nhiều lô tạp nhiễm ADN bò, buộc tiêu hủy.

Trước đó, nhóm này đã tiêu thụ 18 lô hàng gần 3.300 tấn, trị giá hơn 47 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp tại Hải Phòng nhập102 lô trị giá 250 tỷ đồng, còn một công ty ở TP HCM nhập 4 lô hơn 580 tấn, trị giá trên 13 tỷ đồng.

Hải Duyên