Chủ mưu người Việt sang Campuchia lập nhóm lừa hàng nghìn tỷ đồng

Thanh HóaMai Văn Tới thuê nhà ở thành phố Bavet, Campuchia, tuyển 70 người từ Việt Nam sang huấn luyện, hình thành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Tới, 23 tuổi, quê xã Nga Sơn và 28 nghi can vừa bị Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đầu năm 2023, Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê toàn bộ 12 phòng ở tầng 4 một tòa nhà tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng làm nơi điều hành lừa đảo công nghệ cao. Tại đây, Tới liên kết với nhiều người nước ngoài vận hành sàn đầu tư tài chính, tiền ảo dạng nhị phân mang tên JPX, đồng thời móc nối với nhóm trong nước tuyển nhân viên, mua sắm thiết bị công nghệ.

Nghi can Mai Văn Tới. Ảnh: Lam Sơn

Nhóm của Tới dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc với lời hứa "việc nhẹ lương cao". Nhiệm vụ của họ là lập tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, nhắn tin tiếp cận nạn nhân và lôi kéo đầu tư qua website jpx-exchange.com.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Tới cầm đầu đã xây dựng quy trình lừa đảo gồm bốn bước rất tinh vi. Cụ thể, ban đầu nhóm tìm cách "bắt khách", tức dùng tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận, tư vấn đầu tư. Tiếp theo là quy trình "nuôi khách" - cho thắng nhỏ, cho rút tiền thật để tạo niềm tin. Các nhà đầu tư khi đã "cắn câu" sẽ được đưa vào nhóm kín trên ứng dụng Telegram, bị "chim mồi" kích thích đầu tư gói lớn.

Khi thấy số tiền đủ lớn, Tới sẽ chỉ đạo nhân viên trong hệ thống thực hiện bước "giết khách" với thủ đoạn can thiệp hệ thống khiến tài khoản thua sạch hoặc viện lý do sai nội dung chuyển, vượt hạn mức, tiền bị treo..., sau đó cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Nhóm nghi can bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Lam Sơn

Giữa tháng 11, sau thời gian dài trinh sát, Công an Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt phá án, triệu tập Tới cùng 28 nghi phạm. Đường dây được xác định có số lượng bị hại lên tới hàng nghìn người. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính nhiều nghìn tỷ đồng, riêng từ 23/6 đến 18/7 đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng.

Nhà chức trách tiếp tục truy bắt các nghi phạm đang ở nước ngoài và phát thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.

Công an khuyến cáo người dân không tham gia các sàn giao dịch tài chính, tiền ảo không được cấp phép, cảnh giác với lời mời chào lãi suất cao. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an.

Lê Hoàng