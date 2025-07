Chủ mưu lừa gần 1.000 người mua dự án 'ma' bị tuyên án chung thân

Tây NinhNguyễn Thị Cẩm Hồng bị xác định vai trò chủ mưu lừa gần 1.000 người mua ba dự án "ma", chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hoang mang dư luận.

Chiều 31/7, sau 4 ngày xét xử, TAND tỉnh Long An tuyên án vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bà Hồng cầm đầu. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm do số lượng bị hại lên đến gần 1.000 người. Ngoài phòng xử án chính, các bị hại được theo dõi phiên tòa qua màn ảnh tại hội trường trung tâm văn hóa thông tin thể thao.

Buổi tuyên án vắng mặt Hồng và em ruột Nguyễn Thị Kim Phượng "vì sức khỏe".

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hoang mang dư luận. Trong đó, Hồng có vai trò cầm đầu, chủ mưu nên phải chịu hình phạt nặng nhất của tội danh - tức chung thân.

Bị cáo Nguyễn Phú Thuận (chồng Hồng) và Nguyễn Kim Phượng (49 tuổi, em Hồng) bị phạt 20 năm tù; Trương Quốc Thái (49 tuổi) lĩnh 7 năm tù.

Các bị cáo phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Nguyễn Phú Thuận và Trương Quốc Thái nghe tòa tuyên án. Ảnh: Hoàng Nam

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng (ngụ TP HCM, kinh doanh bất động sản) thành lập Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc năm 2015, giao chồng làm giám đốc đại diện pháp luật. Từ đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư các dự án khu dân cư, thuê người lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết. Sau đó, bà ta chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch.

Để huy động vốn, Hồng đưa ra thông tin về vị trí, diện tích, số lượng lô nền, ki ốt chợ... rồi ký hợp đồng với các sàn giao dịch để tiếp cận khách hàng. Hình thức là ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bà này cùng đồng phạm "vẽ" ra 3 dự án tại huyện Đức Hòa, Long An: Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia, Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh (xã Mỹ Hạnh Nam). Dù được chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án này không thực hiện các thủ tục đất đai, không ký quỹ, nhưng Hồng vẫn tự ý phân lô, định giá và giao cho các công ty phân phối bán ra thị trường.

Khi một số khu vực đã bán hết, Hồng tiếp tục tung tin giả đang triển khai giai đoạn 2 để lừa thêm tiền. Có trường hợp chỉ một ha đất chưa được cơ quan nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng nhưng Hồng vẫn ký hợp đồng với 7 công ty môi giới để bán, thu hơn 126 tỷ đồng.

Từ năm 2017 đến 2020, có 967 người bị hại, ký 914 hợp đồng, mua 850 lô nền và 64 kiốt, nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào 3 công ty do Hồng quản lý gồm Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Kim Phượng (đại diện Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc) ký 590 hợp đồng, thu về hơn 209 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký giám đốc các công ty.

Việc thanh toán chia thành nhiều lần; đợt đầu khách hàng nộp tiền cho sàn giao dịch, các đợt sau nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản công ty chủ đầu tư. Theo đó, dự án Hưng Thịnh có 695 bị hại, ký 914 hợp đồng, mua 850 lô nền, 64 điểm kinh doanh và đã chuyển cho công ty này hơn 325 tỷ đồng. Dự án Đất Xanh có 195 bị hại ký 261 hợp đồng, đã chuyển tổng số tiền hơn 126 tỷ. Dự án Thiên Phúc có 77 bị hại đã ký 104 hợp đồng, đã chuyển số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Hồng trực tiếp quản lý số tiền khách hàng nộp để mua lô nền hoặc kiốt chợ. Bà này chỉ đạo chồng cùng Trương Quốc Thái thực hiện việc chuyển khoản hoặc rút tiền mặt để giao lại cho mình sử dụng, quản lý.

Sau khi chuyển tiền nhưng không nhận được lô, nền, nhiều người trình báo công an. Cuối năm 2020, Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) khởi tố vụ án. Vợ chồng Hồng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị bắt hơn hai năm sau tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Nguyễn Thị Cẩm Hồng tại phiên xử những ngày trước. Ảnh: Hoàng Nam

Quá trình điều tra, Hồng và Thuận tự nguyện chuyển số tiền bị tạm giữ và phong tỏa để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Hồng và những người có liên quan cũng có dấu hiệu phạm tội Rửa tiền; những cá nhân trong các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 3 dự án có dấu hiệu hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Cơ quan điều tra đã tách nội dung này thành vụ án khác, tiếp tục làm rõ.

Hoàng Nam