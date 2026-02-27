Chủ mưu bị phạt 16 năm tù trong vụ lừa hàng trăm chủ thẻ tín dụng

TP HCMHoàng Trọng Vỹ bị xác định vai trò chủ mưu, phải bồi thường toàn bộ 24 tỷ đồng chiếm đoạt của hàng trăm chủ thẻ tín dụng và bị phạt 16 năm tù.

Chiều 27/2, Vỹ (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, 30 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 14 năm tù về cùng tội danh.

Theo HĐXX, trong vụ án này, Trần Văn Xuân và Hoàng Trọng Vỹ có vai trò tổ chức, chủ mưu và chỉ huy các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên cả hai phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền 24 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, do Xuân đang bỏ trốn, nên tòa buộc Vỹ phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại. Vỹ có quyền khởi kiện Xuân, đòi số tiền lẽ ra người này phải chịu trách nhiệm.

Hiện Vỹ và đồng phạm đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân.

Bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (bên phải hàng đầu) cùng đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Bản án xác định, biết nhiều chủ thẻ tín dụng có nhu cầu rút tiền mặt, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân đã bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ cùng góp vốn thành lập Công ty TVX Group để tư vấn rút tiền. Xuân là giám đốc, đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung của công ty. Vỹ là phó Giám đốc tài chính, thực hiện ứng tiền trước trả vào tài khoản của khách hàng, thanh toán các khoản chi phí, chia lợi nhuận...

Để triển khai, nhóm này thuê địa điểm làm việc, mua dữ liệu khách hàng có sử dụng thẻ tín dụng, đăng ký hoặc thuê gian hàng ảo trên các cổng thanh toán điện tử, lập website quản lý dữ liệu (CRM), tổ chức bộ máy gồm bộ phận IT, Leader (trưởng nhóm) và Telesale (nhân viên bán hàng qua điện thoại).

Hoạt động được thiết kế như một tổng đài tài chính chuyên nghiệp, nhân viên hưởng lương cứng 3 triệu đồng/tháng và hoa hồng 5-5,5% theo doanh số giải ngân.

Thủ đoạn của nhóm bị cáo được xây dựng theo quy trình khép kín thông qua hình thức chuyển đổi tiền từ tài khoản thẻ tín dụng sang thẻ ATM.

Bước một,Telesale gọi điện cho khách hàng, tự xưng là nhân viên ngân hàng, giới thiệu chương trình "rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM, không mất phí, được trả góp". Nếu khách đồng ý, nhân viên yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và số tài khoản nhận tiền.

Bước hai, Leader sử dụng thông tin này tạo giao dịch thanh toán khống trên gian hàng trực tuyến đã đăng ký sẵn. Khi hệ thống ngân hàng gửi mã OTP xác thực đến điện thoại chủ thẻ, Leader tiếp tục gọi điện yêu cầu cung cấp mã với lý do "hoàn tất thủ tục giải ngân". Đây là thời điểm quyết định việc chiếm đoạt. Khi OTP được cung cấp, giao dịch được xác nhận, tiền lập tức bị trừ khỏi hạn mức thẻ tín dụng của khách và chuyển về tài khoản do nhóm bị cáo kiểm soát.

Bước ba, sau khi nhận tiền từ cổng thanh toán, Vỹ chuyển khoảng 75% số tiền về tài khoản ATM của khách, giữ lại khoảng 25% để chiếm đoạt. Nếu bị thắc mắc về khoản chênh lệch, các bị cáo giải thích đó là tiền trả góp, sẽ được ngân hàng hoàn lại sau khi tất toán. Sau đó, chúng chặn liên lạc.

Cho đến khi bị phát hiện (tháng 12/2022) nhóm này đã thực hiện hơn 7.000 giao dịch với tổng số tiền 136 tỷ đồng, chuyển trả 112 tỷ cho khách hàng và chiếm đoạt 24 tỷ.

Hải Duyên