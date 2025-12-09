Chủ mưu bắt cóc doanh nhân Trung Quốc bị phạt 17 năm tù

Zhao Xin, quốc tịch Trung Quốc, bị phạt 17 năm tù vì cùng đồng phạm bắt cóc doanh nhân đồng hương đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Ngày 9/12, Zhao Xin, 40 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Có vai trò đồng phạm, Trần Phan Vũ Thanh bị tuyên 16 năm, Nguyễn Khánh Vĩ nhận 15 năm và Dương Thúy Ái 12 năm tù.

Tại tòa hôm nay, Zhao Xin và các đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khai, do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12/2023, Zhao Xin bàn với Thanh tìm người Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương (cũ) để bắt cóc tống tiền. Trong hai lần đến quán Lão Tương Hỷ ăn uống, hắn chú ý đến ông Ming, 44 tuổi, Giám đốc một công ty sản xuất nội thất ở thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên cũ), nhận thấy ông này có điều kiện kinh tế nên rủ Thanh theo dõi để lên kế hoạch bắt cóc.

Bị cáo Zhao Xin (ngoài cùng bên trái) và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Tối 20/12/2023, thấy ông Ming xuất hiện tại quán, Zhao Xin gọi Thanh đến giám sát. Rạng sáng hôm sau, khi doanh nhân này lái ôtô rời quán, Thanh chạy xe máy chở Zhao Xin bám theo khoảng 10 km rồi chặn đầu xe.

Khi ông Ming vừa xuống xe, Thanh giả danh công an, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và dùng roi điện khống chế, ép nạn nhân lên ghế sau ôtô.

Zhao Xin sau đó liên lạc với Ái, gọi Vĩ đến chạy xe máy về. Còn hắn và Thanh lái ôtô của ông Ming đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một). Để Thanh ở lại trông giữ nạn nhân, Zhao Xin đi bộ về nhà trọ gần đó, lấy chiếc bán tải thuê sẵn rồi cùng Vĩ quay lại.

Tại khu đất trống, Vĩ khống chế, đưa ông Ming sang xe bán tải; Zhao Xin lái ôtô của nạn nhân cùng Thanh mang đi cất giấu cách đó hơn 50 km. Nhóm này sau đó đưa ông Ming về nhà xưởng Ái thuê ở phường Hòa Phú, trói tay chân, bịt mắt và nhốt trong thùng xe.

Chúng buộc ông Ming gọi cho đồng nghiệp Xu Feng yêu cầu mang 4,5 tỷ đồng đến chuộc. Ông Xu Feng sau đó báo cho một nữ đồng nghiệp và anh trai nạn nhân, rồi cùng đến Công an tỉnh Bình Dương trình báo. Đánh giá vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nhà chức trách triển khai các biện pháp phối hợp gia đình để bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Chiều 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu mang tiền đến khu dân cư bỏ hoang ở phường Hòa Phú, liên tục đổi điểm hẹn để kiểm tra có công an bám theo hay không. Khi người nhà đến nơi, hắn không cho gặp nạn nhân mà yêu cầu ném túi tiền xuống đất, dọa "chặt tay" nếu chậm trễ. Họ buộc phải thả túi vải chứa 4,5 tỷ đồng rồi rời đi.

Zhao Xin vừa chạy xe máy đến lấy tiền thì bị công an bắt giữ; lực lượng khác đồng thời giải cứu ông Ming. Trong ngày, Vĩ và Ái cũng bị bắt, còn Thanh bỏ trốn về Kiên Giang và ra đầu thú ngày 29/12.

Bình Nguyên