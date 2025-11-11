Chủ mới chi tỷ USD để sở hữu Atletico Madrid

Tây Ban NhaQuỹ Apollo Sports Capital trở thành chủ mới của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha với 55% cổ phần.

Theo thông báo của Atletico ngày 10/11, bốn cổ đông gồm Chủ tịch Enrique Cerezo, Tổng giám đốc Miguel Angel Gil, hai Quỹ Ares Management và Quantum Pacific Group chung tay bán 55% cổ phần cho Apollo Sports Capital với giá 1,5 tỷ USD. Trước đó, Cerezo, Angel Gil và Ares Management sở hữu 66,98%, còn Quantum Pacific Group sở hữu 32%. Hiện chưa rõ số cổ phần còn lại của từng cổ đông này.

Trước mắt, Cerezo và Angel Gil vẫn giữ vị trí quản lý để đảm bảo tính liên tục của dự án.

Atletico thắng Union SG 3-1 ở lượt bốn vòng bảng Champions League hôm 4/11. Ảnh: QSI

Apollo Sports Capital là công ty con của Apollo Global Management, Quỹ quản lý 840 tỷ USD tài sản tính đến năm 2025. Bên cạnh Atletico, Apollo Sports Capital còn đầu tư vào các đội thể thao Club Necaxa (Mexico), La Equidad (Colombia), Brooklyn Pickleball, United Pickleball (Mỹ), các giải quần vợt Mutua Madrid Open, Miami Open, và tài trợ 110 triệu USD cho đội bóng đá Nottingham Forest (Anh).

Thời gian tới, chủ mới có thể đầu tư cơ sở hạ tầng cho Atletico với dự án Sports City nằm cạnh sân Metropolitano.

"Với Apollo Sports Capital, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng công ty đầu tư hàng đầu trong thế giới thể thao", John Zito, đồng Chủ tịch của Apollo Global Management, cho biết. "Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra giá trị bền vững, lâu dài không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho CDV, các đội bóng và cộng đồng".

Atletico ra đời vào năm 1903. Đội chủ sân Metropolitano từng giành 11 La Liga, 10 Cup Nhà vua, ba Europa League, một Cup C2 cũ, ba Siêu Cup châu Âu và một Cup Liên lục địa. Atletico vào chung kết Cup C1/Champions League các năm 1974, 2014 và 2016, nhưng đều thua Bayern và Real.

Thanh Quý (theo Atletico)