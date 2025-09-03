Chủ Mái ấm Hoa Hồng khai 'hành hạ trẻ vì quá tải'

TP HCMBà Giáp Thị Sông Hương và các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng thừa nhận sai phạm khi hành hạ nhiều trẻ, nhiều lần, giải thích là do bị quá tải, và cảm thấy hối hận.

Chiều 3/9, bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) bị Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP HCM tuyên bị phạt 2 năm 3 tháng tù về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) nhận 2 năm tù; Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) lĩnh 1 năm tù về cùng tội danh.

Bị cáo Giám Sông Hương và các bảo mẫu tại tòa chiều nay. Ảnh: Hải Duyên

Cáo trạng xác định, cơ sở Mái ấm Hoa Hồng được cấp phép nuôi tối đa 39 trẻ nhưng bị cáo Hương đã nhận vượt quy định, khiến bảo mẫu quá tải, dẫn đến hành vi bạo lực. Từ tháng 7/2023 đến 4/9/2024, các bị cáo nhiều lần bạo hành trẻ tại cơ sở. Cụ thể là, khi chăm sóc trẻ ở phòng 101 và 202 vào ban đêm, họ thường xuyên chửi mắng, dùng tay, ống nhựa cán cây lau nhà, đũa gỗ và các vật dụng khác đánh các bé khi thay tã, cho bú; xách, ném trẻ xuống nệm, tát nhiều lần.

Khi hành vi của các bảo mẫu bị phát hiện, chính quyền địa phương đã đưa 86 trẻ vào các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục nuôi dưỡng.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Hương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng mô tả. Bà này khai, cơ sở được cấp phép nuôi tối đa 39 trẻ nhưng rất nhiều gia đình đã mang trẻ tới đây gửi dẫn đến quá tải. "Bị cáo muốn trả trẻ lại nhưng không thể liên lạc được với gia đình các bé", bị cáo khai.

Theo thẩm phán, nếu quá tải không chăm sóc được cho các bé thì bị cáo phải báo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đem gửi ở mái ấm khác, chứ để quá tải rồi hành hạ các bé là vi phạm pháp luật, đạo đức.

Bị cáo Hương thừa nhận sai, cho biết cũng từng khuyên, ngăn các bảo mẫu Cẩm, Tuyền, Nhanh phải bình tĩnh vì hiểu rằng việc chăm sóc các bé rất vất vả. Do họ mới đến mái ấm làm việc nên chỉ được tập huấn ngắn ngày.

Bị cáo bày tỏ hối hận, cho rằng bản thân đã có nhiều hoạt động từ thiện, gia đình có công với cách mạng... nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tương tự, các bị cáo khác cũng thừa nhận hành vi sai phạm và tỏ ra hối hận. Bà Cẩm cho biết vào làm việc tại mái ấm từ tháng 6/2023, không được đào tạo về nghiệp vụ.

Hải Duyên