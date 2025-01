Chủ Mái ấm Hoa Hồng bị bắt

TP HCMBà Giáp Thị Sông Hương, chủ Mái ấm Hoa Hồng bị cáo buộc hành hạ nhiều trẻ em trong lúc chăm sóc các bé.

Ngày 6/9, bà Hương bị Công an quận 12 khởi tố, bắt giam về hành vi Hành hạ người khác. Liên quan đến vụ án, bà Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) cũng bị khởi tố cùng hành vi nhưng được cho tại ngoại điều tra.

Bà Giáp Thị Sông Hương (áo xanh ở giữa) và bà Trang Mỹ Nhanh bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Động thái này được Cơ quan điều tra đưa ra trong quá trình mở rộng sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng, quận 12. Trước đó, cảnh sát xác định tại nơi cưu mang trẻ có hoàn cảnh khó khăn này có dấu hiệu bị các bảo mẫu hành hạ.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình chăm sóc các cháu hàng ngày tại mái ấm Hoa Hồng, hai bà Hương, Nhanh đã có những hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh tất cả 30 cháu bé tại phòng 102 và lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hồi tháng 9/2024, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi), và Diệp Ngọc Tuyền (47 tuổi), đã bị Công an quận 12 bắt tạm giam về tội Hành hạ người khác.

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với cơ quan điều tra, những phụ nữ này thừa nhận trong quá trình chăm sóc các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần đánh vào cơ thể của trẻ để "các cháu sợ, không quấy phá".

Ngoài ra, công tác kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ từ thiện cũng bị điều tra. Nhiều dấu hiệu cho thấy những mặt hàng như sữa, bỉm... dành cho các bé bị các nhân viên tại đây mang ra ngoài bán lại.

Bảo mẫu hành hạ các bé. Ảnh: Thanh Niên

Điều tra cho thấy, các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng chăm sóc nhiều trẻ sơ sinh đến vài tháng tuổi. Tuy nhiên, hàng đêm, các bé bị bà Cẩm và một số bảo mẫu đánh, xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp; có bé bị đánh chảy máu miệng...

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, ban, ngành vào cuộc xác minh, điều tra và đề xuất đảm bảo an toàn cho các trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp giấy phép hoạt động, nuôi dưỡng 39 trẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra có đến 86 trẻ em, gồm 15 bé dưới một tuổi; 37 bé 1-3 tuổi; 31 bé học mầm non bên ngoài; 3 bé đang nằm bệnh viện.

Toàn bộ trẻ đã được đưa về các cơ sở công lập chăm sóc, gồm: Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Mái ấm Hoa Hồng được truyền thông là nơi "cưu mang các thai phụ, người già có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên học sinh mang thai ngoài ý muốn...". Trên Facebook, YouTube có nhiều video giới thiệu về cơ sở này và kêu gọi từ thiện.

Quốc Thắng