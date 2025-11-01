Chú lợn có cuộc sống 'sang chảnh'

Trung QuốcChú lợn nặng hơn 60kg ở Thành Đô có phòng riêng, quần áo đặt may, thực đơn riêng và được chủ nhân vỗ về, dắt đi dạo cho đỡ buồn.

Cuối tháng 10, video quay trên phố Song Lưu cho thấy một đôi nam nữ đẩy xe đạp leo núi, theo sau là chú lợn trắng lớn mặc áo khoác thú cưng, thong thả bước. Hình ảnh "gia đình ba người" nhanh chóng lan truyền, được người dùng mạng gọi là "biểu tượng của sự thư thái ở Thành Đô".

Phòng ngủ của Heo chân hoa với quần áo được đặt may và nhà tắm riêng. Ảnh: Cover News

Chủ nhân chú lợn, Yueyue, sinh viên năm nhất, cho biết cô không thích nuôi chó mèo. Ba năm trước, cô mang chú lợn 3 kg từ một trang trại ở Nội Giang về nhà, đặt tên là "Heo chân hoa". "Lúc đó tôi nghĩ đây là lợn mini nên nuôi làm thú cưng", Yueyue nói.

Hiện chú lợn đã nặng hơn 60 kg. Yueyue và bạn trai Zuizui dành cho nó một phòng riêng, có cả phòng tắm và tủ quần áo. Tủ đồ của chú lợn có hơn 20 bộ trang phục được may đo tại cửa hàng thú cưng. "Buổi tối trời lạnh, chúng tôi còn dậy đắp chăn cho nó", Yueyue kể.

Chế độ ăn của "Heo chân hoa" cũng được chuẩn bị tỉ mỉ, gồm rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt và một chút thịt. Đồ ăn vặt có đậu phộng, khoai tây chiên, thịt bò khô, thỉnh thoảng thêm viên thịt cay. "Nó không bao giờ uống nước lạnh, như thể tự biết chăm sóc sức khỏe", Yueyue nói đùa.

Mỗi tháng, cô chi hơn 1.000 tệ (khoảng 4 triệu đồng) để chăm sóc thú cưng. Dù tốn kém, Yueyue cho rằng "rất đáng" vì chú lợn mang lại niềm vui mỗi ngày. "Khi bạn trai tôi chơi guitar, nó nằm im nghe. Lúc tôi về nhà, nó chạy lại cọ mũi vào má. Trước khi ngủ, nó còn ‘xin’ được gãi ngứa", cô kể.

Heo chân hoa được chủ chơi ghi-ta cho thưởng thức. Ảnh: Cover News

Theo Yueyue, nuôi lợn không quá phiền phức vì "Heo chân hoa" đi vệ sinh đúng chỗ, không phá đồ và rụng lông rất ít. Ngoài ra, nó còn có bản năng bảo vệ lãnh thổ, sẵn sàng gầm gừ khi thấy người lạ, giống chó giữ nhà.

Mỗi tuần, cặp đôi dắt thú cưng ra ngoài 2-3 lần. Họ đeo rọ mõm để tránh nó đào đất và chỉ chọn đường bằng phẳng vì móng lợn dễ bị kẹt. "Người Thành Đô rất thân thiện, ai cũng tò mò và muốn vuốt ve nó", cô chia sẻ.

Dù được cưng chiều, Heo chân hoa khá cô đơn vì không có bạn cùng loài. Cặp đôi từng đưa lợn đi cắm trại, nhưng khi thấy có nhiều chó lớn, họ sợ nó bị dọa nên đành quay về. "Nó rất nhát, không thể ở nhà một mình hay thuê người chăm, vì sợ người lạ", cô kể. Vì vậy, cả hai cố gắng dành phần lớn thời gian rảnh chơi với thú cưng.

Yueyue cho biết sẽ nuôi chú lợn đến cuối đời. "Nó là một phần của gia đình. Chúng tôi mơ một ngày có ngôi nhà có sân và xe cắm trại để đi du lịch cùng nó", cô nói.

Với nhiều người, việc nuôi một con lợn hơn 60kg làm thú cưng là kỳ lạ. Nhưng với Yueyue và bạn trai, đó là niềm vui giản dị, là tình yêu thương và cảm giác bình yên giữa cuộc sống đô thị.

Nhật Minh (Theo Cover News, 163)