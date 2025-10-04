Chủ lò mổ ở TP HCM bị bắt vì đặt hàng trộm chó

Ngày 4/10, Vân, Trần Minh Trung (25 tuổi) và Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi) bị Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trộm cắp tài sản.
Rạng sáng 2 hôm trước, Trung, Vinh mang theo súng điện tự chế, chạy xe máy lòng vòng khu vực phường Lái Thiêu và phường Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ), liên tiếp bắn 4 chú chó. Bộ đôi sau đó mang "chiến lợi phẩm" đến lò mổ của Vân ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ).
Khi Vân đang cân hàng thì trinh sát hình sự ập vào bắt quả tang, thu giữ tang vật là súng điện, bình ắc quy, xịt hơi cay, băng keo, balo, bao tải và 4 con chó nặng hơn 70kg... Khám xét nơi đây, cảnh sát còn tìm thấy 6 con chó khác do Vân đã mua từ nguồn không rõ lai lịch.
Nhóm trộm khai đã thỏa thuận với Vân sẽ bán giá 40.000 đồng mỗi kg chó.
Theo định giá của cơ quan điều tra, tổng giá trị 4 con chó bị Vinh và Trung trộm có giá hàng chục triệu đồng.
Nhật Vy