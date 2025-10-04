Chủ lò mổ ở TP HCM bị bắt vì đặt hàng trộm chó

Trần Thị Vân, 41 tuổi, chủ lò mổ ở quận 12 cũ, thỏa thuận với nhóm trộm chó sẽ thu mua với giá 40.000 mỗi kg, trong khi những thú cưng được định giá hàng chục triệu đồng.

Ngày 4/10, Vân, Trần Minh Trung (25 tuổi) và Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi) bị Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trộm cắp tài sản.

Chủ lò mổ bị bắt vì đặt hàng trộm chó Bên trong lò mổ chó của Trần Thị Vân. Video: Công an cung cấp

Rạng sáng 2 hôm trước, Trung, Vinh mang theo súng điện tự chế, chạy xe máy lòng vòng khu vực phường Lái Thiêu và phường Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ), liên tiếp bắn 4 chú chó. Bộ đôi sau đó mang "chiến lợi phẩm" đến lò mổ của Vân ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ).

Trần Thị Vân và 2 nghi can trộm chó cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Khi Vân đang cân hàng thì trinh sát hình sự ập vào bắt quả tang, thu giữ tang vật là súng điện, bình ắc quy, xịt hơi cay, băng keo, balo, bao tải và 4 con chó nặng hơn 70kg... Khám xét nơi đây, cảnh sát còn tìm thấy 6 con chó khác do Vân đã mua từ nguồn không rõ lai lịch.

Nhóm trộm khai đã thỏa thuận với Vân sẽ bán giá 40.000 đồng mỗi kg chó.

Theo định giá của cơ quan điều tra, tổng giá trị 4 con chó bị Vinh và Trung trộm có giá hàng chục triệu đồng.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhật Vy