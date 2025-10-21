Chủ lò mổ găm 38 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi chờ bán

Phú ThọPhan Văn Phòng thu mua giá rẻ hoặc xin lợn chết vì nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi về lò giết mổ, cấp đông chờ bán ra thị trường với giá cao.

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố, tạm giam ông Phòng, 60 tuổi, để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

38 tấn lợn nhiễm bệnh bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát phức tạp, nhiều hộ chăn nuôi đã tìm cách giấu dịch, bán tháo lợn nhiễm bệnh với giá "siêu rẻ". Từ đó, nhiều thương lái, chủ lò mổ đã thu gom về giết mổ, cấp đông chờ "thời cơ" bán ra thị trường với giá cao. Một số người còn bí mật chuyển lợn bệnh từ vùng dịch đến nơi không có dịch để tiêu thụ.

Ông Phòng là một trong những số đó. Nhà chức trách cáo buộc từ khoảng tháng 4/2025 đến nay, thấy lợn chết nhiều vì dịch bệnh, ông đã thu mua với giá rẻ hoặc xin lợn chết của các hộ dân về tập kết tại lò mổ của mình ở xã Vĩnh Hưng. Ông sau đó mổ thịt, tích trữ trong kho lạnh để chờ tiêu thụ.

Khám xét cơ sở giết mổ của Phòng, cảnh sát phát hiện gần 38 tấn thịt lợn tại 5 kho lạnh. Một số khối thịt và da biến đổi màu sắc, mẩn đỏ. Giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định, các mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nhà chức trách thu lợn bệnh để đi tiêu hủy. Ảnh: Công an cung cấp

Dịch tả lợn châu Phi có nguồn gốc đầu tiên từ châu Phi, lây lan nhanh, tỷ lệ chết gần như 100% với lợn nhiễm bệnh. Bệnh không lây sang người nhưng người là một tác nhân phát tán bệnh.

Phạm Dự