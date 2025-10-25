Chủ lò mổ bị bắt khi chuẩn bị tiêu thụ 19 con chó của trộm

TP HCMBà Phạm Thị Liên, 58 tuổi, chủ lò mổ ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) thu mua 19 con chó bị bắt trộm, chuẩn bị tiêu thụ ở các quán ăn thì cảnh sát phát hiện.

Ngày 25/10, Liên, Nguyễn Sinh Gơ (20 tuổi) cùng 2 người khác bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trộm cắp tài sản.

Súng điện, bột ớt của Nguyễn Sinh Gơ. Ảnh: Công an TP HCM

Rạng sáng hôm qua, trinh sát PC02 kiểm tra hành chính lò mổ chó trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, bắt quả tang bà Liên cùng 2 nhân viên đang thu mua chó của Gơ. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy tổng cộng 19 con chó đã chết (nặng 215 kg), súng kích điện tự chế và nhiều tang vật khác.

Gơ khai đã dùng súng điện này bắn 4 con chó (nặng hơn 50 kg) rồi mang bán cho bà Liên. Anh ta cũng mang theo một túi bột ớt dùng để chống trả khi bị truy đuổi.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Nhật Vy