Chủ lò mổ 'bắt tay' kỹ sư thú y mua bán hàng tấn thịt lợn bệnh

Hà NộiVợ chồng chủ lò mổ và chủ trang trại bị khởi tố với cáo buộc mua bán hàng tấn lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, tiêu thụ ở nhiều chợ.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng và Lê Phú Hiệp, chủ trang trại, để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo công an, vợ chồng Phương Đồng hành nghề giết mổ thịt lợn để giao cho các quầy hàng bán lẻ tại chợ. Vợ chồng Phương cũng bán cho một số công ty lấy thịt lợn làm thực phẩm cho công nhân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, do khó khăn về kinh tế, hai vợ chồng bàn nhau đi thu gom mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức cũ và tỉnh Hòa Bình với giá rẻ. Khi lợn khỏe bình thường có giá 60.000 đồng/kg thì vợ chồng Phương Đồng mua lợi dịch bệnh với giá 25.000 đồng/kg hoặc chỉ rẻ bằng một nửa nếu lợn đã chết.

Rạng sáng 14/10, công an cùng lực lượng quản lý thị trường, chi cục chăn nuôi thú y bắt quả tang Phương Đồng đang mua bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh. Kiểm tra quầy bán hàng tại chợ Xuân Mai và nhà của hai vợ chồng ở thôn Thanh Trì, xã Phú Nghĩa, công an thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200 kg lợn và nội tạng. Một số con đã bốc mùi hôi thối. Tổng trọng lượng số lợn, thịt lợn là 837 kg.

Thịt lợn chết mắc dịch tả lợn châu Phi bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Phương và Đồng khai đây toàn bộ là lợn dịch bệnh, trong đó một phần thu mua từ trang trại của Lê Phú Hiệp ở thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú.

Hiệp khai là kỹ sư chăn nuôi thú y, đồng thời là chủ trang trại nuôi lợn thịt. Gần đây, Hiệp phát hiện lợn ở trang trại bị dịch tả lợn châu Phi nên phải báo cáo chính quyền địa phương để xét nghiệm, tiêu hủy. Song sợ thua lỗ, Hiệp đã liên hệ để bán lợn sắp chết cho vợ chồng Đồng về mổ bán cho người dân mua ăn.

Công an xác định, toàn bộ mẫu thu giữ của vợ chồng Phương Đồng và trang trại của Hiệp đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. 723 con lợn mắc dịch bệnh có tổng khối lượng hơn 61 tấn của trang trại nhà Hiệp đã được bàn giao cho UBND xã và Chi cục chăn nuôi thú y để tiêu hủy.

Hôm qua, một chủ lò mổ ở Phú Thọ cũng bị khởi tố vì găm 38 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi chờ bán.

Dịch tả lợn châu Phi có nguồn gốc đầu tiên từ châu Phi, lây lan nhanh, tỷ lệ chết gần như 100% với lợn nhiễm bệnh. Bệnh không lây sang người nhưng người là một tác nhân phát tán bệnh.

Phạm Dự