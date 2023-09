Chủ LIV Golf League phớt lờ chính quyền Mỹ

Lãnh đạo Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi - chủ LIV Golf League - tiếp tục vắng khi tiểu ban chuyên trách trong thượng viện Mỹ chất vấn thỏa thuận làm ăn giữa họ với PGA Tour.

Phiên chất vấn mới nhất gắn tiêu đề "Xem xét các khoản đầu tư của PIF Saudi tại Mỹ", diễn ra ngày 13/9, nhưng vắng toàn bộ đương sự chính, gồm lãnh đạo hoặc đại diện PIF Saudi cũng như LIV Golf League do họ sở hữu và cả PGA Tour. Và như thế, chủ tọa Richard Blumenthal - thượng nghị sĩ đứng đầu tiểu ban phụ trách các cuộc điều tra trong thượng viện chỉ có thể trao đổi với các khách mời từ Tổ chức nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch), Quincy Institute - Viện chuyên ngành quản lý nhà nước.

"Tôi sẽ không cho qua vấn đề này", Blumenthal tuyên bố trong phần phát biểu mở màn chất vấn. Khi nêu ý kiến, Benjamin Freeman - Giám đốc Viện Quincy phát biểu: "Chính phủ Saudi còn làm gì khác ngoài ý đồ kiếm tiền ở Mỹ. Họ muốn dân Mỹ gắn Saudi với golf để khỏa lấp tiếng xấu nhân quyền...".

Thượng nghị sĩ Blumenthal trong phiên chất vấn vắng mặt toàn bộ đại diện PIF Saudi, LIV Golf League và PGA Tour ngày 13/9. Ảnh: AP

Ngay trước phiên chất vấn, Blumenthal thông báo đã gửi trát yêu cầu một doanh nghiệp thuộc PIF Saudi tại Mỹ cung cấp tài liệu liên quan hoạt động thâu tóm golf của nước này, nhất là thỏa thuận khung với PGA Tour cũng như các khoản đầu tư khác.

Hồi tháng 7, Blumenthal cũng đã chủ trì một buổi tương tự, mời đặc phái viên PGA Tour Jay Monahan, Chủ tịch Yasir Al-Rumayyan của PIF Saudi, CEO Greg Norman của LIV Golf League. Tuy nhiên, chỉ hai cấp phó của Monahan đến dự vì "thủ trưởng" nghỉ ốm, còn Rumayyan và Norman đều vắng với lý do bận việc riêng. Phiên chất vấn mới đây, Al-Rumayyan cũng được thư triệu tập, nhưng cố vấn Raphael Prober trong PIF Saudi phản hồi: "Chúng tôi chỉ cung cấp tài liệu, còn Chủ tịch tổ chức miễn trách nhiệm trả lời chất vấn do vị thế đặc biệt trong chính phủ Saudi".

Chính quyền Mỹ đang can thiệp vào dự án sát nhập hoạt động thương mại PGA Tour - LIV Golf League - DP World Tour, công bố ngày 6/6. Họ đang lo ngại các ẩn ý trong thương vụ, tác động của liên minh đối với lợi ích và an ninh quốc gia, nhất là khả năng phía Saudi nhắm đến các bất động sản hiện do PGA Tour quản lý nhưng gần cơ sở quân đội Mỹ hoặc địa điểm sản xuất thuộc lĩnh vực nhạy cảm.

Bộ Tư pháp nước này cũng đã phát lệnh điều tra với nghi vấn phạm luật chống độc quyền sau khi hai bên công bố kế hoạch mở liên doanh. Giới luật sư Mỹ nhận định luật chống độc quyền có thể gây trở ngại bởi nó hình thành từ việc gộp ba tổ chức lớn vào một tư cách pháp nhân với khả năng thống trị khả kiến.

Quốc Huy