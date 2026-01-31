Chu Lệ Thiên - người vợ thầm lặng của Lưu Đức Hoa

Chu Lệ Thiên, người phụ nữ giàu có, từng núp dưới gầm xe để người ngoài không biết cô chung sống với tài tử Hong Kong Lưu Đức Hoa.

Chuyện tình Lưu Đức Hoa nhận chú ý của nhiều khán giả khi nhà sản xuất phim Trần Lam tiết lộ một số câu chuyện về bạn đời của anh, ở buổi livestream hôm 28/1. Anh hẹn hò Chu Lệ Thiên từ cuối thập niên 1980 nhưng giữ kín mối quan hệ vì nhiều lý do. Lúc đó, Lưu Đức Hoa ở đà phát triển sự nghiệp rực rỡ, cũng vì vậy mà lọt vào tầm ngắm của băng đảng xã hội đen, thường bị uy hiếp đóng phim theo yêu cầu của các ông trùm tổ chức.

Vợ chồng Lưu Đức Hoa, Chu Lệ Thiên. Ảnh: HK01

Thập niên 1990, Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên sống chung. Bấy giờ, fan thường đeo bám tài tử, xuất hiện trước cổng nhà diễn viên. Vì thế, đôi uyên ương không bao giờ đi chung xe. Chu Lệ Thiên cảnh giác cao độ, khi ra ngoài, cô thường núp dưới gầm ghế ôtô, lấy tấm thảm che kín để không bị lộ cô sống cùng tài tử. Bà Trần Lam nói giai đoạn đó, Chu Lệ Thiên "rất đáng thương".

Năm 1999, một tạp chí Hong Kong đăng ảnh Chu Lệ Thiên cùng người giúp việc bước ra từ nhà của Lưu Đức Hoa, mối tình được hé mở. Tuy nhiên trước vô số tin đồn, tài tử không xác nhận mối quan hệ. Bản thân Chu Lệ Thiên cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý, vì thế cô đề nghị Lưu Đức Hoa giữ im lặng.

Cuối năm 2001, ở một chương trình radio, Lưu Đức Hoa thừa nhận có người trong mộng và hy vọng hai người làm đám cưới, sinh con. Khi được hỏi cô gái đó là ai, tài tử chỉ đáp: "Nếu cô ấy không giận thì tôi mới nói".

Hai người bí mật đăng ký kết hôn năm 2008, từ đó đến nay, họ xuất hiện công khai hai, ba lần, đều là những lần lo hậu sự cho người thân hoặc đồng nghiệp thân thiết.

Lưu Đức Hoa nắm tay vợ và con gái Lưu Hướng Huệ ở tang lễ cha của tài tử năm 2023. Hướng Huệ năm nay 14 tuổi. Ảnh: St Headline

Chu Lệ Thiên 60 tuổi, xuất thân gia đình giàu có ở Malaysia. Theo trí nhớ của một phóng viên Newtide, những năm mười tám đôi mươi, Chu Lệ Thiên và các chị em gái thường trang điểm, ăn mặc lộng lẫy. Các cô có mặt trong hầu hết cuộc thi nhan sắc trong vùng. "Cuộc sống của chị em nhà họ Chu nhàn nhã, thong thả. Gia đình giàu có nên họ không phải bận tâm về chuyện công việc. Chu Lệ Thiên từng chụp các bộ ảnh cho tạp chí thời trang, cô cũng là khách thường xuyên của các hoạt động trong giới thượng lưu", nguồn tin cho biết.

Từ cô gái sôi động, Chu Lệ Thiên thay đổi vì tình yêu với Lưu Đức Hoa, không bận tâm danh tiếng hay những buổi tiệc của giới giải trí, thượng lưu. Ở show Hẹn với Lỗ Dự năm 2022, tài tử hiếm hoi nói chuyện gia đình. Anh cho rằng khi đã quyết định gắn bó trọn đời với một người, anh không nên gây tổn thương cho người đó, khiến bạn đời đau khổ.

Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên thời trẻ. Ảnh: HK01

Lưu Đức Hoa tự nhận ưu điểm của bản thân là chung thủy, một lòng một dạ với vợ còn nhược điểm là thiếu lãng mạn, thường thể hiện tình yêu với vợ qua hành động, ít nói lời yêu thương với cô.

Vợ chồng Lưu Đức Hoa thi thoảng mâu thuẫn vì bất đồng ý kiến nhưng cả hai chưa bao giờ to tiếng với nhau. Họ chờ bản thân bình tĩnh, sau đó viết suy nghĩ ra giấy đưa cho người kia.

Tài tử tự nhận "sợ vợ". Nhiều năm qua, anh không uống rượu, tò mò cảm giác "say một trận" là như thế nào. Lưu Đức Hoa giải thích không dám uống rượu vì sợ Chu Lệ Thiên mắng. Đôi vợ chồng ăn chay trường.

Diễn viên thấu hiểu áp lực của Chu Lệ Thiên khi yêu, làm vợ anh. Tài tử công tác triền miên, ít thời gian cho gia đình. Dù vậy, Chu Lệ Thiên chưa từng trách móc chồng, thầm lặng ủng hộ anh phát triển bản thân. Tài tử nói: "Vợ yêu tôi hơn tôi yêu bản thân".

Lần Lưu Đức Hoa ở bên Chu Lệ Thiên lâu nhất là sau khi gặp tai nạn ngã ngựa ở Thái Lan hồi tháng 1/2017. Anh bị ngựa hất văng xuống đất, chấn thương cột sống, mất hơn sáu tháng mới bình phục. Giai đoạn đó, Lưu Đức Hoa thấy có lỗi vì làm vợ lo lắng, vất vả. Sau khi sức khỏe ổn định, anh vứt bỏ mọi đồ đạc gợi nhớ vụ tai nạn vì sợ vợ buồn khi nhìn thấy chúng.

Lưu Đức Hoa sinh ở Hong Kong, là con thứ tư trong gia đình có sáu anh chị em. Năm 1980, anh thi vào lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB, bắt đầu con đường diễn xuất. Anh trở thành sao hàng đầu của nhà đài nhờ các phim Thần điêu đại hiệp, Lộc Đỉnh Ký. Thập niên 1990, anh theo đuổi mảng điện ảnh. Hiện, ở tuổi 65, Lưu Đức Hoa hoạt động sôi nổi qua các vai trò diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim.

Như Anh (theo HK01, Mtime)