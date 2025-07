Chu kỳ bùng phát dịch sốt xuất huyết đang rút ngắn

Bộ Y tế đánh giá chu kỳ bùng phát dịch sốt xuất huyết gần đây rút ngắn từ khoảng 5 năm một lần xuống còn 3–4 năm.

Ngày 11/7, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cho biết như trên, thêm rằng dịch sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm tại Việt Nam. Đợt dịch gần nhất xảy ra vào năm 2022 với hơn 370.000 ca.

"Chu kỳ dịch sốt xuất huyết đang rút ngắn, nếu các địa phương không triển khai biện pháp phòng chống quyết liệt ngay từ đầu mùa thì nguy cơ dịch bùng phát trở lại trong năm 2025 là rất lớn", ông Sơn cảnh báo.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 32.000 ca sốt xuất huyết, 5 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc giảm hơn 11% và số tử vong giảm một. Song, một số địa phương ghi nhận số mắc tăng cao so với cùng kỳ, như Bến Tre tăng 346%, Tây Ninh tăng 274%, Long An tăng 208%, Đồng Nai tăng 191%, TP HCM tăng 151%.

Hiện nay thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và truyền bệnh, Bộ Y tế dự báo nguy cơ số ca sốt xuất huyết tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thực tế nhiều năm, số ca sốt xuất huyết có xu hướng tăng từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm - trùng với thời kỳ mưa nhiều trên cả nước. Chính vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương chủ động phòng chống dịch với tinh thần "từ sớm, từ xa, không để khi xảy ra dịch mới triển khai".

Bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết. Ảnh: Quỳnh Trần

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Bệnh thường diễn biến nhanh, từ thể nhẹ chuyển sang nặng và có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Hiện biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả nhất vẫn là diệt muỗi, diệt loăng quăng/bọ gậy và tránh muỗi đốt.

Cần đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài để tránh bị muỗi đốt, sử dụng các biện pháp xua muỗi như kem bôi, đèn hoặc vợt điện. Quan trọng nhất là khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không nên tự điều trị tại nhà vì dễ bỏ lỡ thời điểm phát hiện dấu hiệu cảnh báo của bệnh.

"Mỗi gia đình hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra và loại bỏ các ổ bọ gậy trong vật dụng chứa nước sinh hoạt, thau rửa, đậy nắp bể nước, thả cá vào bể cảnh để tiêu diệt loăng quăng", ông Sơn nói. Thay nước lọ hoa thường xuyên, nhỏ muối hoặc hóa chất vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh hoặc hòn non bộ; loại bỏ vật liệu phế thải có thể đọng nước, lật úp dụng cụ không sử dụng... để không tạo môi trường cho muỗi đẻ trứng.

Tiêm vaccine sốt xuất huyết là một trong những biện pháp mới, chủ động phòng chống dịch bệnh, góp phần giảm số mắc và tử vong. Tuy nhiên, theo ông Sơn, tiêm vaccine không thể thay thế các biện pháp phòng bệnh truyền thống. Vì vậy, để đạt hiệu quả phòng chống dịch bền vững, vẫn cần duy trì các hoạt động giám sát dịch tễ, kiểm soát véc tơ truyền bệnh, xử lý ổ dịch sớm và triệt để, tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân.

Lê Nga