Chủ khu căn hộ hạng sang trên đất vàng Thủ đô lãi hơn 15.000 tỷ đồng

Năm 2025, Thời Đại Mới T&T - chủ dự án The Grand Hanoi tại Hàng Bài cắt lỗ, báo lãi sau thuế 15.367 tỷ đồng.

Thông tin này được nêu trong báo cáo về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thời Đại Mới T&T gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kết quả kinh doanh của công ty trong năm ngoái đã đảo chiều so với 2024.Theo đó, họ ghi nhận khoản lãi trước thuế 19.141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 15.367 tỷ. Trong khi năm 2024, công ty lỗ gần 194 tỷ đồng.

Với kết quả này, lợi nhuận của Thời đại mới T&T vượt xa các chủ đầu tư niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2025 và chỉ kém Vinhomes (42.111 tỷ đồng), VEFAC - chủ trung tâm triển lãm quốc gia (15.400 tỷ).

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 2.797 tỷ lên khoảng 120.000 tỷ đồng, tương ứng gấp 17 lần. Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn chiếm gần 70% với hơn 82.700 tỷ.

Công ty Thời Đại Mới T&T thành lập từ cuối năm 2006, trụ sở ban đầu tại 22 - 24 phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội), vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Đến năm 2016, vốn của doanh nghiệp này được tăng lên 1.200 tỷ đồng.

Thời Đại Mới T&T cũng là chủ đầu tư của dự án tại khu đất vàng có diện tích rộng hơn 4.000m2 tại 22 - 24 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội (tên thương mại The Grand Hanoi). Dự này đã được đầu tư thành khu căn hộ hàng hiệu đầu tiên mang thương hiệu Ritz-Carlton tại Việt Nam. Khu căn hộ trên do Masterise Homes - thành viên của Masterise Group phát triển.

Khu căn hộ The Grand Hanoi nằm tại khu đất vàng trung tâm Thủ đô, tiếp giáp 2 mặt đường Hàng Bài và Hai Bà Trưng. Ảnh: BM Windows

Cách đây hơn một năm, TP Hà Nội chấp thuận cho Thời đại mới T&T nhận chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị mới ở các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, huyện Đông Anh (tên thương mại Vinhomes Global Gate, hay còn gọi Vinhomes Cổ Loa).

Phần khu đô thị này được chuyển nhượng cho Thời đại mới T&T có mức đầu tư khoảng 30.360 tỷ đồng, tương đương hơn 87% tổng vốn đầu tư cả dự án. Theo thỏa thuận, công ty được nhận phần đất xây dựng nhà ở cao tầng, thấp tầng, công trình hỗn hợp và đất công cộng có mục đích kinh doanh, với diện tích khoảng 75 ha.

Anh Tú