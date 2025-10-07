Chủ khách sạn thưởng quà các đôi dính bầu khi thuê phòng

Một chuỗi khách sạn ở Ba Lan sẽ tổ chức tiệc miễn phí và tặng xe nôi cho những cặp đôi chứng minh đã thụ thai trong kỳ nghỉ tại đây.

Ba Lan, giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đang đối mặt tỷ lệ sinh giảm mạnh. Năm 2023, mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,2 con - giảm gần 50% so với 2,06 con vào năm 1990.

Trước thực trạng đó, Wladyslaw Grochowski, chủ chuỗi khách sạn Arche, một trong những thương hiệu lớn nhất nước, đã nghĩ ra cách khuyến khích tăng tỷ lệ sinh đẻ. Theo đó, chuỗi khách sạn sẽ tặng một bữa tiệc cho những đôi thụ thai trong thời gian thuê phòng nghỉ dưỡng.

Bên trong một khách sạn thuộc hệ thống Arche ở Ba Lan. Ảnh: CNN

Hệ thống Arche có 23 khách sạn, từ thành phố Lublin đến Wroclaw, với hơn 4.000 phòng. Chủ khách sạn miêu tả đây là "những căn phòng có thể giúp tạo ra các em bé trong tương lai".

Các cặp đôi đủ điều kiện sẽ được tổ chức tiệc gia đình tại phòng sự kiện hoặc nhà hàng của khách sạn. Gia đình có em bé đầu tiên ra đời theo chương trình này còn được tặng xe đẩy và gói quà chào mừng đặc biệt. Điều kiện áp dụng là bố mẹ em bé phải đang sinh sống ở Ba Lan, một trong hai người là công dân nước này.

Đây không phải lần đầu tiên một khách sạn mở chiến dịch thúc đẩy sinh đẻ. Năm 2020, chuỗi khách sạn Zed ở Canada tặng kỳ nghỉ miễn phí cho các đôi sinh con vào đúng dịp Valentine.

Anh Minh (Theo CNN)