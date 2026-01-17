Chủ kênh TikTok Phú Tử bị khởi tố vì gây rối ở tòa án

Đồng NaiVũ Hoàng Phú, chủ kênh TikTok Phú Tử, bị cáo buộc có hành vi gây rối ở tòa án khi cầm khung ảnh đánh bị cáo một vụ án hình sự.

Ngày 17/1, Phú, 26 tuổi, quê Ninh Bình, bị Công an Đồng Nai khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng, được tại ngoại.

Vũ Hoàng Phú (trái) nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Thái Hà

Theo cơ quan điều tra, Phú là tu sĩ Phật giáo với pháp danh Thích Minh Vương, đồng thời là chủ tài khoản mạng xã hội TikTok Phú Tử với khoảng 1,2 triệu người theo dõi. Bị can là người có sức ảnh hưởng lớn trên không gian mạng, song vì nhận thức pháp luật còn hạn chế mà có những hành vi thiếu kiểm soát.

Hôm 12/8/2025, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử bị cáo Lưu Quang Trung, còn Phú là người nhà của bị hại. Khi bị cáo được cảnh sát áp giải khỏi phòng xét xử, Phú đã cầm khung ảnh của bị hại lao vào đánh. Sự việc khiến phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án.

Tại cơ quan điều tra, Phú được cho là khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Phước Tuấn