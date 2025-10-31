Chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Ninh BìnhNgoài hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, Lê Văn Hải - chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” bị cáo buộc che giấu doanh thu gần 86 tỷ đồng nhằm trốn thuế.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án và bổ sung khởi tố bị can với Hải 29 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, Ninh Bình và Trần Đại Phúc 34 tuổi, trú tại xã Giao Thủy, Ninh Bình về hành vi Trốn thuế, theo Điều 200, Bộ luật Hình sự khi mở rộng điều tra vụ án buôn bán hàng giả liên quan nhóm TikToker này.

Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, Phúc và Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để bán hàng, song sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế.

Công an khởi tố bị can Lê Văn Hải. Ảnh:Hoa Lư

Cụ thể, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé đạt hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế hơn 15 tỷ đồng, qua đó che giấu gần 86 tỷ đồng, trốn thuế gần 9 tỷ đồng.

Nhóm bị can này bị cáo buộc không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh cá thể để bán hàng cho chính công ty nhằm chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết. Ngoài ra, họ bị nghi thỏa thuận với đối tác chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho một phần hàng hóa đã mua bán thực tế, hợp thức hóa doanh thu thấp hơn để giảm nghĩa vụ thuế.

Trước đó, ngày17/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải, thành viên góp vốn của công ty về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, trong hai năm qua, tài khoản TikTok "Gia đình Hải Sen" do Phúc và Hải quản lý thường xuyên đăng video bán mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, đặc biệt là sản phẩm "Siro ăn ngon Hải Bé". Sau khi nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ người tiêu dùng, kênh này bị cơ quan điều tra theo dõi.

Khám xét trụ sở Công ty TNHH Hải Bé công an thu giữ hàng trăm kiện hàng là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Kết quả giám định chất lượng sản phẩm "Siro ăn ngon Hải Bé" cho thấy, các thành phần chính như vitamin A, canxi, vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố trên bao bì. Theo quy định hiện hành, đây là hàng giả.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, thông qua các kênh TikTok Shop, Facebook, Shopee mang tên "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen", "Hải Sen Vlog", Công ty Hải Bé đã bán hơn 800.000 sản phẩm ra thị trường. Riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" đã bán hơn 100.000 hộp.

Hiện các kênh TikTok "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen Vlog" đã bị khoá. Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Lê Hoàng