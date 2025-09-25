Chủ hụi chiếm đoạt 99 tỷ đồng ở miền Tây bị phạt 20 năm tù

An GiangLê Cẩm Tú, 29 tuổi, dùng phần mềm quản lý hụi, tạo nhóm Zalo mở hàng trăm dây hụi sau đó chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của người chơi.

Ngày 24/9, Tú bị TAND tỉnh An Giang phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phải hoàn trả toàn bộ tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Lê Thị Cẩm Tú tại phiên xét xử ngày 24/9. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, tháng 7/2023, Tú mua phần mềm quản lý hụi, sau đó tạo nhóm trên ứng dụng Zalo, kêu gọi nhiều người chơi.

Do tiêu xài không kiểm soát, Tú mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Bị cáo mua hàng loạt sim điện thoại, tạo tài khoản Zalo ảo để hốt hụi. Chỉ trong nửa năm, Tú mở 134 dây hụi, 169 người tham gia, số tiền mỗi phần hụi 1-20 triệu đồng.

Thông qua các tài khoản ảo, Tú hốt gần 2.300 phần hụi chiếm đoạt hơn 72 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn chiếm đoạt hơn 1.000 phần hụi của người chơi, trị giá 26 tỷ đồng.

Tú sau đó thông báo bể hụi rồi bỏ trốn khỏi địa phương, sau khi bị tố cáo thì ra đầu thú.

Ngọc Tài - Tiến Tầm