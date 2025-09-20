Chủ hụi chiếm đoạt 117 tỷ đồng của hàng trăm người vùng quê

Lâm ĐồngLê Thị Lại, 61 tuổi, bị phạt tù chung thân về hành vi lập dây hụi lừa đảo, lôi kéo hàng trăm người tham gia, sau đó chiếm đoạt gần 117 tỷ đồng.

Sau bốn ngày xét xử và nghị án, chiều 19/9, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Lại (trú xã Hàm Mỹ, Bình Thuận cũ) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị cáo cũng phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho hơn 200 bị hại.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo không những xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an địa phương; để lại hậu quả nặng nề về kinh tế cho nhiều gia đình nông dân, công nhân, tiểu thương trong vùng.

Bị cáo Lê Thị Lại tại tòa, chiều 19/9. Ảnh: Tư Huynh

Theo cáo trạng, 20 năm trước, bà Lại bắt đầu tổ chức chơi hụi (huê). Thời gian đầu các dây hụi diễn ra đúng thỏa thuận, được rất nhiều người tin tưởng tham gia. Nhưng từ năm 2017, bà này mở nhiều dây hụi cùng lúc, mất khả năng cân đối thu - trả, dẫn đến việc phải "lấy tiền người sau trả cho người trước".

Để duy trì các dây hụi, tháng 11/2020, bà Lại tung tin gian dối là mở một dây hụi có 947 người chơi với hơn 19.000 phần; trong đó có người muốn bán lại phần hụi (choàng hụi) rồi kêu gọi người khác mua lại với giá 10 triệu đồng/phần.

Tin lời, 295 người đã mua lại tổng cộng 15.671 phần, với số tiền lên tới hơn 156,7 tỷ đồng. Thu về số tiền này, bà Lại dùng một phần để trả lãi huê nhằm che giấu hành vi lừa đảo, phần còn lại chi trả nợ cá nhân và chiếm đoạt. Đến đầu năm 2021, không còn khả năng trả tiền, bà này bỏ trốn. Các bị hại đã làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra xác định bà Lại đã chiếm đoạt gần 117 tỷ đồng của 203 người, phần lớn là người dân tại huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, TP Phan Thiết và thị xã La Gi (Bình Thuận cũ).

Tư Huynh