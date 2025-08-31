Chủ hộ tích hợp tài khoản hưởng an sinh trên VNeID để nhận tiền 2/9 cho cả gia đình

Chủ hộ sẽ tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận quà 100.000 đồng cho các thành viên, hoặc nhận trực tiếp từ địa phương, trước ngày 15/9.

Sau khi Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp 2/9, Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện.

Việc chi trả sẽ thực hiện theo hộ gia đình thường trú. Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Chủ hộ có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Giao diện tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID. Ảnh: Phạm Dự

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), để thuận tiện cho việc nhận quà, chủ hộ hãy liên kết tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID và tài khoản ngân hàng. Việc liên kết thực hiện qua 5 bước:

- Mở ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất và đăng nhập.

- Tại giao diện chính của VNeID chọn "An sinh xã hội"; sau đó chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" để khai báo thông tin.

- Chọn ngân hàng liên kết của bạn, và điền chính xác số tài khoản ngân hàng. Khoản hỗ trợ 100.000 đồng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản này.

- Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản. Tiếp đó, điền các thông tin cá nhân như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu.

Sau đó chọn ô "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ..." và nhấn "Tiếp tục". Đây là bước xác nhận rằng bạn đồng ý chia sẻ thông tin để nhận hỗ trợ An sinh Xã hội.

- Cuối cùng, để xác nhận bạn ấn vào "gửi thông tin" - hoàn tất quy trình nhận tiền. Hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và tiến hành xử lý chuyển tiền.

Nếu chưa có tài khoản ngân hàng, người dân có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng, sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Việc chuyển tiền bắt đầu từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Hiện, 28 ngân hàng và ví đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank, Techcombank, BVBank, MSB, BaoViet, ABBank, VPBank, SaigonBank. Các ví đã liên kết gồm: Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Với trường hợp nhận trực tiếp bằng tiền mặt, UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp; nếu nhận thay cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh (nhận thay trẻ vị thành niên).

Cẩn thận bị lừa đảo

Theo cơ quan công an, ngay sau khi Chính phủ vừa công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng thông tin để lừa đảo.

Thủ đoạn phổ biến gồm gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung "nhận quà tặng 100.000 đồng", "điền thông tin để nhận tiền", "cài đặt VNeID để nhận quà". Một số trường hợp, chúng giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để "xác thực". Nhiều Fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân cũng được mở ra.

Công an lưu ý, mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã, phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức. Người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi người không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, bạn hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Phạm Dự