Chủ hãng bia Sài Gòn có doanh số thấp nhất 10 năm

Sabeco, chủ hãng bia Sài Gòn, năm ngoái thu 26.250 tỷ đồng, giảm gần 6.000 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024, mức thấp nhất một thập kỷ qua.

Số liệu lũy kế doanh thu được Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố trong báo cáo tài chính quý cuối năm 2025. Tổng doanh thu năm ngoái của công ty giảm khoảng 18% so với cùng kỳ, xuống thấp nhất 10 năm. Mức này thấp hơn năm 2021 - giai đoạn ngành bia chịu tác động mạnh bởi các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội do Covid-19.

Gần 93% doanh thu Sabeco đến từ bia. Chỉ một phần nhỏ từ nước giải khát, rượu và nguyên vật liệu.

Sabeco chưa giải trình về kết quả kinh doanh hợp nhất cả năm, nhưng riêng quý cuối năm 2025, ban lãnh đạo cho biết sản lượng tiêu thụ chịu ảnh hưởng vì áp lực cạnh tranh tăng mạnh trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán, cộng thêm Tết đến muộn hơn mọi năm nửa tháng. Sản lượng bán bia còn bị tác động bởi ngập lụt khi mưa bão diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, việc hợp nhất Tập đoàn Bia Bình Tây sau khi hoàn tất thương vụ mua lại vào đầu năm cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Bia Saigon là một trong những thương hiệu của Sabeco. Danh mục sản phẩm của hãng còn có Bia Lạc Việt, 333...

Doanh số sụt giảm nhưng nhiều chỉ tiêu tài chính khác của Sabeco tăng mạnh. Biên lợi nhuận gộp năm ngoái xấp xỉ 36%, tức cứ thu 100 đồng thì lãi 36 đồng sau khi trừ giá vốn. Con số này tăng vọt so với mức 29% của năm trước nhờ giá malt gạo giảm và hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu cải thiện.

Trừ hết chi phí, Sabeco báo lãi sau thuế tăng gần 2% lên 4.573 tỷ đồng, cao nhất ba năm trở lại đây. Thu nhập lãi tiền gửi ngân hàng 995 tỷ đồng, cộng thêm khoản lãi 137 tỷ đồng phát sinh từ hợp nhất kinh doanh Bia Bình Tây góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận của công ty.

Năm ngoái, Sabeco lên kế hoạch doanh thu thuần 31.641 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.835 tỷ đồng. Thực tế, công ty chỉ hoàn thành 82% mục tiêu doanh thu và gần 95% lợi nhuận.

Theo nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcap, tiêu thụ bia năm nay của Sabeco dự báo tăng 5% so với cùng kỳ nhờ Tết đến muộn giúp dịch chuyển sản lượng sang quý đầu năm. Bên cạnh đó, gián đoạn tại kênh truyền thống giảm bớt sau khi công ty thay thế các điểm bán đóng cửa và nhà phân phối truyền thống đã thích ứng với quy định thuế mới.

Vietcap dự báo doanh thu thuần của Sabeco năm nay đạt 29.488 tỷ đồng và lãi sau thuế 4.641 tỷ đồng. Nhóm phân tích cũng kỳ vọng biên lợi nhuận gộp mảng bia duy trì ổn định, khoảng 37,5%, bất chấp áp lực ngắn hạn do giá nhôm tăng. 'Sabeco đã thực hiện phòng hộ rủi ro giá nhôm cho một phần năm 2026, cùng vị thế đàm phán mạnh mẽ với nhà cung cấp lon nhôm và biện pháp tối ưu hóa sản xuất được duy trì", nhóm phân tích Vietcap viết.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu Sabeco giao dịch quanh 48.500 đồng. Nhiều nhóm phân tích như SSI, DSC, VNDirect cho rằng cổ phiếu này còn triển vọng tăng giá lên 53.000-60.000 đồng.

