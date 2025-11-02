Chữ gì tiếng Việt bỏ đuôi thì điếc tai, để nguyên chẳng bao giờ chìm?

Một câu đố tưởng chỉ chơi chữ đơn thuần, nhưng hóa ra là cả một màn 'biểu diễn ngôn ngữ' đầy tinh tế - vừa thơ, vừa trí tuệ.

Nếu bạn từng say mê những câu đố chơi chữ tinh tế, thì hẳn sẽ không thể bỏ qua câu hỏi thú vị này: Cắt đuôi thì điếc tai anh / Cắt đầu thành quả trên cành cây cao / Không ai cắt xén thì sao? / Lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm. Là chữ gì?

Mỗi dòng gợi mở một tầng nghĩa khác nhau, khiến người nghe phải vừa tưởng tượng, vừa liên tưởng – từ âm thanh, hình ảnh cho đến cảm xúc.

Chữ gì bỏ đuôi thì điếc tai, để nguyên chẳng bao giờ chìm? Ảnh minh họa.

Câu đố này không chỉ là thử thách trí tuệ mà còn là một lời nhắc về sự phong phú, uyển chuyển và dí dỏm trong ngôn ngữ Việt. Đây chính là kiểu câu đố khiến người lớn mê, trẻ nhỏ thích – một chút mẹo, một chút nghệ thuật, và đầy bất ngờ ở phút cuối.

Vậy bạn đã đoán ra "chữ gì" ẩn sau những dòng thơ này chưa? Hãy thử nghĩ xem – vì biết đâu, chỉ cần để ý một chi tiết nhỏ thôi, bạn sẽ "vỡ òa" với sự tài tình của tiếng Việt đấy!

Mộc Trà