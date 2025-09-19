Chủ gara trộm ôtô đầu kéo

Hà TĩnhChủ gara Nguyễn Văn Kinh cùng nhân viên trộm xe đầu kéo trị giá 510 triệu đồng để ở bãi đất trống, bán lấy 200 triệu đồng.

Ngày 19/9, Kinh, 39 tuổi, và Đinh Trương Hổ, 33 tuổi, trú xã Sơn Tây, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Lê Anh Nhật, 38 tuổi, trú xã Sơn Tây; Phan Văn Giang và Lê Ánh Sáng, 38 tuổi, cùng trú xã Sơn Hồng, cũng bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo điều 323 Bộ luật Hình sự.

5 nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 2, anh Phan Văn Nghĩa, 33 tuổi, trú xã Hương Sơn, lái ôtô đầu kéo đến đậu tại bãi đất trống gần gara ôtô ở xã Sơn Tây do Kinh làm chủ. Do có việc gấp, anh Nghĩa rời đi mà quên mang theo chìa khóa và giấy tờ xe.

Sau thời gian dài không thấy ai đến nhận xe, ngày 8/4, Kinh kiểm tra phương tiện, phát hiện chìa khóa và giấy tờ để trong cabin nên lên kế hoạch trộm. Anh ta nhờ Hổ, nhân viên gara, liên hệ bán ôtô đầu kéo cho Nhật với giá 200 triệu đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Vài ngày sau, Nhật bán lại ôtô đầu kéo cho Giang và Sáng với giá 225 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, nhóm này tháo biển số, phủ bạt, cất giấu xe tại nhà Giang để tránh bị phát hiện.

Giữa tháng 4, anh Nghĩa phát hiện xe bị lấy trộm nên trình báo cảnh sát. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh lần ra hành tung của 5 nghi phạm.

Nhà chức trách xác định, ôtô bị trộm trị giá 510 triệu đồng.