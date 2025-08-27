Chủ dự án dùng nhiều sổ đỏ biệt thự của người dân đi 'cắm nợ'

Hải PhòngTổng giám đốc Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ tại dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng lên tới 910 tỷ đồng.

Công an Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam Trần Huy Cường, 42 tuổi, ở phường Gia Viên, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cường là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên. Từ năm 2003, công ty là chủ đầu tư Dự án Anh Dũng IV, thuộc địa bàn phường Hưng Đạo hiện nay.

Theo thiết kế, đây là khu đô thị hiện đại với biệt thự xây thô, không bán đất nền. Từ năm 2004, nhiều hộ dân đã ký hợp đồng mua bán nhà với chủ đầu tư, thanh toán toàn bộ theo tiến độ, có đầy đủ giấy tờ, bản vẽ và thiết kế mẫu nhà. Tổng số tiền đã nộp 85,6 tỷ đồng. Chủ đầu tư cũng cam kết sẽ bàn giao nhà hoàn thiện trong vòng 180 ngày, kể từ ngày khởi công.

Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo. Ảnh Công an cung cấp

Tuy nhiên, sau 20 năm, nhiều người vẫn chưa nhận được nhà nên làm đơn tố cáo. Công an xác định, ông Cường đã mang 205 sổ đỏ tại dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV (trong đó có nhiều sổ đỏ của người dân đã mua) đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng lên tới 910 tỷ đồng.

Ngoài vay vốn ngân hàng, ông Cường còn vay hơn 316 tỷ của bà Phạm Thị Thu Thảo (40 tuổi, ở phường Lê Chân) với lãi suất từ 73% đến 146%/năm để đáo hạn ngân hàng. Bà Thảo bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 10,6 tỷ đồng từ việc cho vay này.

Nhà chức trách xác định, ngoài ông Cường, bà Thảo còn cho vay thu lãi nặng đối với nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin liên quan, địa chỉ: Số 4, Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng, SĐT: 0692.785.462.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với bà Thảo theo Điều 201 Bộ luật hình sự.

Tùng Lâm