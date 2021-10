Chủ động nâng cao hệ miễn dịch phòng Covid-19

Bộ ba sản phẩm có nguồn gốc từ sữa non gồm Immufort Ultraboost Colostrum, Alpha Lipid Lifeline, Alpha Lipid Colostem là sự kết hợp thành phần dinh dưỡng thiết yếu có trong sữa non với công nghệ Alpha Lipid hỗ trợ tăng cường kháng thể cho cơ thể. Sản phẩm nhập khẩu từ New Zealand, quốc gia nổi tiếng bởi nền công nghiệp sản xuất sữa phát triển.

Đại diện New Image Việt Nam cho biết, ứng dụng công nghệ Alpha lipid là công nghệ sử dụng chất nhũ hóa phospholipid - một lớp chất béo có trong thành tế bào có nhiệm vụ bao bọc xung quanh để bảo vệ các hạt sữa non giúp giữ lại được các kháng thể tự nhiên, các yếu tố miễn dịch, yếu tố tăng trưởng chỉ có trong sữa non và các thành phần dinh dưỡng quan trọng khác không bị chuyển hóa bởi các axit trong dạ dày. Nhờ đó, công nghệ này giữ được sự ổn định đặc tính sinh học và hệ dinh dưỡng cân bằng làm tăng khả năng hấp thu của cơ thể.

Giấy phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Immufort Ultraboost Colostrum số 00270/2019/ATTP-XNQC do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế ngày 1/2/2019. Alpha Lipid Colostem số 33/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 7/1/2021. Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chi tiết liên hệ: Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam. Địa chỉ: tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM. Xem thêm tại đây