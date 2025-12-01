Chủ động chăm sóc sức khỏe khi cúm mùa phức tạp

Trước diễn biến cúm mùa phức tạp, người dân nên chủ động phòng ngừa, nhất là nhóm có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, huyết áp cao.

Số liệu từ Bộ Y tế cho thấy cúm mùa tại Việt Nam đang tăng nhanh, nhất là cúm A/H3N2. Tính đến tháng 11, cả nước ghi nhận hơn 132.000 ca cúm, trong đó ba ca tử vong. H3N2 được cho có khả năng gây bệnh nặng hơn ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi lẫn nhóm có bệnh nền.

Hai tháng qua, nước ta chịu liên tiếp 5 cơn bão cùng mưa kéo dài, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống người dân. Thời tiết ẩm, lạnh sau bão, cộng với mật độ giao mùa cuối năm tạo môi trường thuận lợi cho virus cúm lan rộng.

Thời tiết bất thường, thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến sự lây lan và biến đổi của virus cúm. Các nghiên cứu chỉ ra nhiệt độ thấp sẽ tăng nguy cơ nhiễm cúm A, B. Ở 17 độ C, nguy cơ nhiễm cúm B có thể tăng gấp 14 lần.

Theo cổng thông tin Bộ Y tế, độ ẩm cũng ảnh hưởng đến virus cúm. Mức 10%, virus cúm tồn tại lâu hơn trong không khí, với nồng độ cao gấp 2,4 lần so với độ ẩm 90% chỉ sau 10 phút. Virus duy trì 77% khả năng lây nhiễm ở độ ẩm dưới 23%.

Trong khi đó, độ ẩm cao tuy hạn chế lây truyền virus cúm qua không khí nhưng lại kéo dài thời gian virus tồn tại trên bề mặt, tăng nguy cơ lây qua tiếp xúc.

Cùng với đó, sự biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự xuất hiện của các biến chủng cúm mới, dễ bùng phát hoặc tái bùng phát dịch cúm toàn cầu.

Nhiều người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, củng cố hệ miễn dịch trong mùa mưa bão. Ảnh: LC

Thực tế khi mưa bão, người dân phải tập trung trong không gian kín và tiếp xúc gần, vô tình lây lan virus cúm. Mưa lũ cũng có thể gây gián đoạn dịch vụ y tế, khiến tỷ lệ biến chứng nặng tăng cao.

Trước nguy cơ cúm gia tăng diện rộng, người dân được khuyến khích nên chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, củng cố hệ miễn dịch.

Chăm sóc sức khỏe chủ động rất quan trọng với người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp - nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nguy hiểm nếu nhiễm cúm như viêm phổi, suy hô hấp, làm nặng thêm bệnh nền, thậm chí gây tử vong nếu không trị kịp thời.

Người có bệnh lý nền đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp nên tiêm phòng cúm định kỳ. Ảnh: LC

Cổng thông tin Bộ Y tế nêu rõ hệ miễn dịch suy yếu là nguyên nhân chính khiến người có bệnh nền dễ gặp biến chứng nghiêm trọng khi mắc cúm. Do đó, giải pháp hàng đầu là tiêm phòng cúm định kỳ, tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng, góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

WHO chỉ ra tiêm phòng vaccine cúm có thể giảm 60% bệnh tật liên quan cúm và giảm tỷ lệ tử vong do bệnh này đến 70-80%.

Cũng trên cổng thông tin Bộ Y tế, chuyên gia khuyên người dân duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể chất, ngủ đủ giấc, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống nhằm củng cố hệ miễn dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm cúm lẫn các bệnh đường hô hấp.

Hưởng ứng Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, qua hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Long Châu tích cực đưa tiến bộ y học trên thế giới đến gần hàng triệu gia đình Việt, đồng thời giúp người dân chăm sóc sức khỏe chủ động, hướng tới "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Đông Vệ