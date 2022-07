Chủ đầu tư Vinhomes Grand Park tổ chức giải chạy

Giải chạy diễn ra vào 10/7, gồm các cự ly 3km, 5km, 10km vòng quanh những cung đường nội khu trong đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức.

Vinhomes - Happy Run 2022 là giải chạy lần đầu được tổ chức tại đại đô thị Vinhomes Grand Park dành cho các khách hàng của Vinhomes và cư dân cùng người thân đang sinh sống ở các khu đô thị Vinhomes Grand Park, Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River và Vinhomes Đồng Khởi. Giải chạy sẽ diễn ra vào ngày 10/7 với điểm xuất phát tại công viên Grand Park 36 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á.

Giải chạy gồm nhiều cự lị như 3km, 5km và 10km đáp ứng nhu cầu và thể trạng khác nhau. Các vận động viên sẽ xuất phát từ 5h30 sáng và chạy vòng quanh các cung đường nội khu trải dài trong khu đô thị Vinhomes Grand Park.

Giải chạy Vinhomes – Happy Run 2022 lần đầu được tổ chức tại khu đô thị Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (32 tuổi, cư dân Vinhomes Grand Park) chia sẻ, chị thích dành thời gian cuối tuần để tham gia các hoạt động trải nghiệm. Mỗi buổi sáng hàng ngày, chị và con gái thường xuyên đi bộ tại công viên để tận hưởng không khí trong lành và rèn luyện sức khỏe.

"Khi biết Vinhomes sẽ tổ chức giải chạy, ngay lập tức mình đăng ký cho cả nhà tham gia luôn", chị Huyền hào hứng.

Theo đại diện ban tổ chức, qua hoạt động thể thao tập thể như giải chạy Vinhomes - Happy Run 2022, các cư dân dễ dàng kết nối, giao lưu gắn kết, tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, hướng tới những giá trị sống tích cực.

"Đặc biệt, tất cả các cư dân Vinhomes khi tham gia giải chạy sẽ được tặng một bộ kit Marathon cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khi hoàn thành chặng thi trong thời gian quy định của ban tổ chức", vị này cho biết.

Thành phố thông minh

Vinhomes Grand Park được định hướng là "thành phố thông minh" tiên phong xây dựng môi trường sống xanh và nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Với những ưu thế về vị trí trọng điểm và tiềm năng phát triển, Vinhomes Grand Park được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ sầm uất, một khu đô thị đáng sống tại TP Thủ Đức.

Nhiều gia đình tại Vinhomes Grand Park dành thời gian vui chơi tại công viên 36 ha. Ảnh: Vinhomes

Cư dân tại khu đô thị được trải nghiệm chuỗi hoạt động giải trí, sáng tạo tại công viên 36 ha với 15 công viên chủ đề đa dạng, khu chèo thuyền kayak, khu dã ngoại Sandy Park, vườn cây ánh sáng Việt Nam, BBQ Garden và quảng trường Grand Park...

Ngoài ra, hệ sinh thái "all in one" của Vingroup tại Vinhomes Grand Park giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn giá trị sống đẳng cấp với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường học quốc tế Vinschool, bến du thuyền Manhattan Glory, đại lộ Ánh sáng...

Toàn cảnh đại đô thị Vinhomes Grand Park với tầm nhìn từ hồ điều hòa công viên 36 ha. Ảnh: Vinhomes

Đặc biệt, toàn bộ cư dân Vinhomes Grand Park được đưa đón bằng hệ thống xe điện VinBus nội khu và kết nối với trung tâm thành phố, vừa thuận tiện di chuyển vừa góp phần gìn giữ không gian xanh, bảo vệ môi trường trong lành. Khu đô thị cũng ứng dụng hệ thống quản lý đô thị và vận hành thành phố thông minh, tiên phong ứng dụng công nghệ AI và IoT mang đến cho cư dân cuộc sống hiện đại và tiện lợi.

Ngọc Diễm