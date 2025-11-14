Chủ đầu tư The Legend Danang đẩy nhanh tiến độ thi công

Đà NẵngDự án The Legend Danang đang hoàn thiện các hạng mục tầng hầm, dự kiến kết thúc phần ngầm trong tháng 12 năm nay, giữ tiến độ sau hơn 250 ngày thi công.

Theo chủ đầu tư Vipico, dự án được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp phép thi công phần ngầm vào ngày 14/2 và khởi công ngày 28/2. Đến tháng 10, công trình đã hoàn thành khoảng 70% dầm, sàn, cột và vách tầng hầm B2, đồng thời tiếp tục đào đất tầng hầm B3. Toàn bộ phần ngầm được lên kế hoạch thi công trong 330 ngày và bám sát tiến độ.

Hình ảnh thực tế tại công trường The Legend Danang tháng 10. Ảnh: Vipico

Tại công trường, nhà thầu áp dụng phương pháp Semi Top-Down cho phép thi công song song phần thân và phần ngầm. Kỹ thuật này giúp rút ngắn thời gian, hạn chế ảnh hưởng tới khu vực xung quanh và phù hợp với dự án có quỹ đất hạn chế. Vipico cho biết dù gặp thời tiết bất lợi, tiến độ vẫn được duy trì nhờ ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn kết cấu và tối ưu thời gian.

The Legend Danang tọa lạc tại lô đất A20 trên trục Võ Văn Kiệt, với bốn mặt tiền tiếp giáp Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền, Lý Nam Đế và Mai Hắc Đế. Lô đất được Đà Nẵng công nhận kết quả đấu giá từ năm 2017, chủ đầu tư đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2020. Trong giai đoạn 2024-2025, dự án tiếp tục hoàn thiện pháp lý gồm phê duyệt quy hoạch 1/500, tiếp nhận đăng ký môi trường và thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.

Lô đất A20 nằm trên trục Võ Văn Kiệt ngay sát cầu Rồng. Ảnh: Shutterstock

Dự án quy tụ các đối tác trong và ngoài nước như ROX Signature trong vai trò phát triển dự án, HBA Singapore thiết kế kiến trúc và NDA Group thực hiện thiết kế cảnh quan. Chủ đầu tư kỳ vọng tổ hợp thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp này sẽ trở thành điểm nhấn mới trên trục Võ Văn Kiệt, bổ sung nguồn cung lưu trú và nhà ở chất lượng cao cho Đà Nẵng.

Trong bối cảnh thành phố định hướng phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế, nhu cầu về không gian sống và lưu trú cao cấp dành cho chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Với vị trí chiến lược và tiến độ triển khai tích cực, The Legend Danang hứa hẹn đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại của khu vực trung tâm.

Song Anh