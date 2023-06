Chủ đầu tư 'siêu dự án' khu tứ giác Bến Thành lỗ đậm

Saigon Glory, chủ đầu tư dự án One Central HCM tại khu tứ giác Bến Thành, lỗ hơn 150 tỷ đồng năm ngoái với áp lực trả nợ lớn.

Theo bảng công bố thông tin mới đây, Công ty TNHH Saigon Glory lỗ sau thuế hơn 152 tỷ đồng. Trong khi năm 2021, doanh nghiệp này vẫn ghi nhận hơn 290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Kinh doanh thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu của Saigon Glory giảm từ gần 7.000 tỷ đồng xuống còn hơn 6.847 tỷ đồng. Năm ngoái, doanh nghiệp này tiếp tục gia tăng đòn bẩy tài chính khi hệ số nợ trên vốn nâng lên gần 4 lần. Tổng nợ phải trả của chủ đầu tư dự án One Central HCM hơn 27.300 tỷ đồng, tăng khoảng 1.200 tỷ đồng sau một năm.

Trong cơ cấu nợ, trái phiếu chiếm hơn 36%. Tổng dư nợ qua kênh này ghi nhận hơn 9.997 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2021. Saigon Glory đang lưu hành 10 lô trái phiếu, trước đó được phát hành từ tháng 6-8/2020. Các lô trái phiếu này đều có lãi suất 11% trong năm đầu, các năm tiếp theo sẽ không thấp hơn 11% một năm. Riêng năm ngoái, công ty dành hơn 1.100 tỷ đồng để trả lãi.

Một nửa trong số trái phiếu trên sẽ đáo hạn tháng 8/2025. Nhưng khoảng 5.000 tỷ đồng còn lại đáo hạn vào tháng 6-7 năm nay.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Saigon Glory cam kết mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu theo hai giai đoạn. Các lô trái phiếu đáo hạn năm 2023 sẽ được mua lại trước ngày 12/6. Nhưng tính đến nay, công ty chưa công bố đợt mua lại trái phiếu nào trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Với các lô trái phiếu còn lại, doanh nghiệp này cam kết mua lại trước ngày 12/6/2024.

Vị trí "siêu dự án" One Central HCM đối diện chợ Bến Thành (dự án nằm bên trái bức ảnh). Ảnh: Quỳnh Trần

Saigon Glory thành lập tháng 6/2018, vốn điều lệ ban đầu 7.000 tỷ đồng. Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco Group) nắm toàn bộ vốn. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư dự án phức hợp rộng 8.600 m2 tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (quận 1, TP HCM).

Dự án gồm hai tòa tháp được nối với nhau bằng khối đế. Tòa tháp phía Tây cao 55 tầng bao gồm các tầng văn phòng cho thuê ở nửa dưới và khách sạn ở nửa trên. Tháp phía Đông cao 48 tầng bao gồm các căn hộ, với dịch vụ cung cấp bởi khu khách sạn thông qua kết nối phần đế và tầng hầm. Vốn đầu tư được công bố ban đầu là 500 triệu USD, trở thành một trong những "siêu dự án" trên thị trường bất động sản.

Tiền thân của dự án này là The Spirit of Saigon, do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Đến giữa năm 2020, The Spirit of Saigon được khởi động lại và tiến hành xây các tầng tháp. Đây cũng là thời điểm Saigon Glory liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu.

Tuy nhiên sang đầu năm 2021, dự án đổi sang Masterise Homes phát triển với tên gọi mới One Central HCM. Công trình tiếp tục được xây thêm vài tầng tháp.

Đến tháng 8/2022, Viva Land thế chỗ Masterise Homes và đổi tên dự án thành Pearl. Nhưng đến tháng 11, cái tên này bỗng mất dạng và dự án tiếp tục "đắp chiếu" cho đến nay.

Tất Đạt