Chủ đầu tư ngầm hóa hạ tầng dự án Gem Sky World

Khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World (xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai) có quy mô hơn 92,2 ha do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư, Tập đoàn Đất Xanh là nhà phát triển, dựa trên quỹ đất trúng đấu giá của tỉnh Đồng Nai. Dự án được chú trọng xây dựng hạ tầng lưới điện, cấp thoát nước và cáp viễn thông, hướng đến mục tiêu kiến tạo không gian đô thị hiện đại, khoa học và thông minh.

Ngầm hóa toàn hệ thống điện, nước, viễn thông

Theo đó, các tuyến đường và vỉa hè thuộc dự án đều thiết kế rộng rãi, thuận lợi để bố trí ngầm hóa toàn bộ dây cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng đô thị và đường ống cấp thoát nước chung ở phía dưới.

Điện lưới khu vực được đấu nối mạch vòng lấy từ hai nguồn nằm hai đầu dự án nhằm đảm bảo ổn định nguồn điện cho cư dân. Hệ thống chuyển đổi điện trung thế sang hạ thế bằng máy biến áp hợp bộ có vỏ bọc chất lượng kỹ thuật cao, được bố trí đều khắp dự án. Các tuyến cáp trung hạ thế tiến hành ngầm hóa, nối liền từ máy biến áp, tủ phân phối vùng tới công tơ điện từng nhà. Các tủ phân phối điện nhỏ gọn, đặt tại bồn hoa, vỉa hè hoặc vị trí giáp ranh giữa hai nhà, góp phần tạo sự thông thoáng cho lối đi và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân.

Phối cảnh dự án khu đô thị Gem Sky World.

Dự án đồng bộ ngầm hóa cáp viễn thông kết hợp lưới điện, giúp đường dây thông tin điện thoại và Internet phân phối tới từng cửa nhà bằng tuyến cáp ngầm. Chủ đầu tư cũng cho xây lắp ống cấp nước, đường cống, ống thoát bê tông, hố ga trung chuyển dưới mặt đất để đảm bảo công tác chữa cháy, chống ngập, xử lý nước thải sinh hoạt trong khu đô thị.

Theo đại diện Tập đoàn Đất Xanh, quy hoạch này tạo mỹ quan, thông thoáng cho bộ mặt toàn khu đô thị, đảm bảo an toàn trong sinh hoạt cho cư dân. Thiết kế này còn giúp hạn chế phạm vi mất điện, gián đoạn tín hiệu Internet, sóng điện thoại trên diện rộng, giảm bớt sự cố do thiên tai, sét đánh, cây xanh đổ ngã, động vật. Đồng thời, phương án cũng loại bỏ tình trạng mất an toàn do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tuy nhiên theo chủ đầu tư, nguồn vốn cho các công trình ngầm hóa cơ sở hạ tầng cao hơn nhiều lần so với hệ thống nổi, lộ thiên.

Hướng đến kiến tạo đô thị hiện đại

Khu đô thị quy hoạch theo mô hình bàn cờ, tạo nên sự kết nối liền mạch. Dự án lấy Đại lộ Vàng làm trục đường chính, các tuyến đường nội khu đều bắt nguồn từ đây và rẽ nhánh dẫn đến từng phân khu và khu vực dân cư lân cận. Những tuyến đường cắt nhau vuông góc giúp người tham gia giao thông thuận tiện di chuyển, hạn chế tình trạng ùn ứ trong khu đô thị, dễ dàng quan sát cả ba phía khi lưu thông. Mô hình quy hoạch bàn cờ còn mở ra các tuyến phố shophouse, shopvilla, nhà phố thương mại... giúp gia chủ tối ưu lợi nhuận khi vừa ở vừa kinh doanh tại gia.

Những tuyến đường cắt nhau vuông góc giúp hạn chế ùn ứ trong khu đô thị.

Đồng thời, hàng loạt công trình giao thông lớn, huyết mạch của quốc gia, các tuyến đường nằm trong quy hoạch kết nối với sân bay quốc tế Long Thành đang được triển khai xung quanh dự án. Có thể kể đến như hệ thống đường Vành đai, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo quy hoạch, Gem Sky World cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 5 km, nằm gần khu công nghiệp Long Đức mở rộng, làng đại học mới, sân golf Long Thành, bệnh viện quốc tế Shing Mark và kết nối nhanh chóng tới TP HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết.

Gem Sky World cung cấp hơn 4.000 sản phẩm đa dạng loại hình như shophouse, shopvilla, shopgarden.

Chủ đầu tư dành ra gần một nửa diện tích dự án cho mảng xanh, trường học, đường giao thông, trung tâm y tế và các công trình công cộng. Khu đô thị có thiết kế hiện đại và quy hoạch đồng bộ theo chuẩn quốc tế với hơn 4.000 sản phẩm nhà phố, shophouse, shovilla, được kỳ vọng góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương và cả khu vực.

"Chúng tôi dồn lực đầu tư mạnh để kiến tạo Gem Sky World trở thành không gian sống chuẩn mực, tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên cho cộng đồng cư dân văn minh", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Hà Thanh