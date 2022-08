Chủ đầu tư metro Nhổn - ga Hà Nội phản hồi về nhà dân bị lún nứt

Tối 19/8, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thừa nhận có một số công trình bị ảnh hưởng bởi dự án Nhổn - ga Hà Nội, nhưng cũng có nhà hư hại từ trước.

Thông qua kết quả quan trắc, khảo sát hiện trạng, MRB thống kê 50 công trình xây dựng bị ảnh hưởng khi máy đào hầm TBM bắt đầu hoạt động, trong đó 7 hộ phải dỡ bỏ nhà, 43 hộ tạm cư. Ban quản lý đã xây dựng khung chính sách hỗ trợ, làm căn cứ thỏa thuận sử dụng đất trong thời gian thi công tuyến hầm.

Cụ thể, cuối năm 2019, dự án tiếp nhận đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Bích về việc công trình tại số 431 Kim Mã, Ba Đình (được xây dựng từ năm 1994) bị nứt và hư hỏng, cho rằng nguyên nhân từ việc thi công nhà ga S9. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Tháng 11/2021, các số liệu quan trắc về độ lún của ngôi nhà đã vượt ngưỡng an toàn cho phép. Tư vấn kiểm định độc lập kết luận tòa nhà bị nứt, hư hỏng do hai nguyên nhân chính, tòa nhà đã xuống cấp do sử dụng từ năm 1994 và ảnh hưởng từ việc thi công nhà ga S9.

Thiết bị đo độ nứt của ngôi nhà được đặt tại tầng 1 của nhà bà Nguyễn Thị Bích. Ảnh: Ngọc Thành

Từ kết quả kiểm định, tư vấn kiến nghị nên xây mới lại tòa nhà và nhà thầu phải đền bù theo tỷ lệ 32,55% tổng giá trị xây mới (cách tính trừ khấu hao theo thời gian sử dụng), dự toán theo quy định của Nhà nước là trên 520 triệu đồng, hỗ trợ tạm cư và vận chuyển 55 triệu đồng. MRB cho hay, bà Bích đồng ý với tỷ lệ đền bù 32,55%, nhưng không đồng ý giá trị dự toán xây dựng mới tòa nhà, do đó việc tranh chấp vẫn chưa được giải quyết.

Liên quan đến công trình tại địa chỉ số 15, ngõ 51 phố Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, chủ hộ là ông Lê Hữu Đa, công trình nằm gần khu vực thi công nhà ga S11.

Ông Đa phản ánh, trước khi thi công, chủ dự án đã cho người tới đo đạc, đánh giá mức độ. "Thời điểm đó nhà tôi chưa bị gì, nhưng sau thì bị nứt, mức độ ngày càng nặng. Việc bị nứt có thể do ảnh hưởng của quá trình giải phóng mặt bằng, khoan đục ầm ầm", ông Đa chia sẻ.

Cũng theo ông Đa, lúc đầu chủ dự án thừa nhận nhà ông bị lún nứt do dự án, song gần đây "mọi thứ quay ngoắt, họ nói lỗi ở việc xây dựng nhà văn hóa".

Căn hộ nhà ông Lê Hữu Đa bị lún nứt nghêm trọng. Ảnh: Ngọc Thành

Phủ nhận thông tin trên, MRB cho hay đầu năm 2018 (trước khi thi công) đã ghi nhận nhà của ông Đa đã có nhiều vết nứt. Tháng 1/2020, MRB khảo sát lần thứ hai tiếp tục ghi nhận công trình có nhiều vết nứt nghiêm trọng ở tầng 1 và tầng 2, các vết nứt này phát triển lớn và nhiều hơn so với kết quả khảo sát lần thứ nhất. Từ kết quả quan trắc, chủ đầu tư cho rằng "nhà ông Đa đã bị nứt nghiêm trọng trước khi nhà thầu thi công tại ga S11".

MRB cho biết, dù nguyên nhân không đến từ việc xây dựng nhà ga S11, đơn vị duy trì công tác quan trắc theo dõi và có báo cáo định kỳ, đồng thời hỗ trợ chi trả tiền tạm cư (5 triệu đồng/tháng) trong thời gian từ 4/2021 đến 8/2021.

Nếu gia đình ông Đa vẫn chưa thấy thỏa mãn với kết luận trên thì MRB đề nghị gia đình ông Đa và UBND phường Văn Chương mời đơn vị chuyên môn vào đánh giá độc lập. Kết quả kết luận nếu nguyên nhân đến từ dự án, MRB sẽ chỉ đạo nhà thầu phải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí liên quan.

Với 48 công trình bị ảnh hưởng khác, MRB không đưa ra thông tin tình trạng và phương án giải quyết.

Khu vực thi công ga S12 được rào chắn từ hơn 3 năm trước và đang "đắp chiếu" chờ thi công trở lại. Ảnh: Võ Hải

MRB cho biết, trước khi thi công, nhà thầu đã khảo sát hiện trạng khoảng 3.000 công trình xây dựng nằm trong vùng ảnh hưởng, đánh giá rủi ro. Toàn bộ công trình này đều được thiết kế, lắp đặt hệ thống quan trắc. Nếu thấy dấu hiệu bất thường, nhà thầu tạm dừng thi công tại khu vực đó, kích hoạt hệ thống an toàn, khảo sát bổ sung, đánh giá phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp xử lý thông báo tới người dân, chính quyền địa phương để có hành động kịp thời.

Trước đó tháng 7/2021 với lý do vướng mắc mặt bằng và một số hộ dân bị ảnh hưởng chưa di dời, nhà thầu liên danh Hyundai - Ghella dừng thi công gói thầu CP03 (hầm và các ga ngầm). Sau hơn một năm "đắp chiếu", chủ đầu tư đã khởi động lại dự án, mở rộng rào chắn khu vực ga S12 (khu vực ga Hà Nội) từ ngày 20/8.

Ngày 7/8, tại cuộc làm việc với TP Hà Nội và các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cuối năm 2022 phải hoàn thành đoạn trên cao; nghiên cứu giải pháp rút ngắn ít nhất một nửa thời gian hoàn thành đoạn đi ngầm so với đề xuất của đơn vị tư vấn là năm 2027. Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km ngầm. Dự án khởi công năm 2010, dự kiến hoàn thành 2015. Tuy chậm tiến độ 7 năm, đến nay dự án mới đạt 75%. Tổng vốn đầu tư tăng gấp đôi so với ban đầu, lên hơn 34.000 tỷ đồng. Dự kiến, sau khi vận hành, tuyến đường có tốc độ khai thác thương mại 35 km/h; 8 đoàn tàu cùng hoạt động; một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm; một đoàn tàu cứu hộ. Dự án được hỗ trợ bởi nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và vốn đối ứng trong nước.

Võ Hải