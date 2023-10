Chủ đầu tư Merryland Quy Nhơn lần đầu báo lỗ

Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, chủ đầu tư dự án Merryland Quy Nhơn, lỗ gần 35 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Theo bảng công bố thông tin bán niên, Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn lỗ 34,5 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ, doanh nghiệp này vẫn có lãi hơn 512 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án Merryland Quy Nhơn lần đầu báo lỗ kể từ khi công bố thông tin. Giai đoạn 2021-2022, công ty có lợi nhuận sau thuế lần lượt gần 252 tỷ đồng và gần 360 tỷ đồng.

Hưng Thịnh Quy Nhơn có tổng nợ phải trả tính đến cuối tháng 6 năm nay tăng 36% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 26.000 tỷ đồng. Con số này lớn gấp 2,8 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm khoảng 8.200 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp này có 6 lô trái phiếu đang còn hiệu lực, đều được huy động từ năm 2021 và đáo hạn trong giai đoạn 2024-2026. Các lô trái phiếu có lãi suất 9,5-11% một năm. Trong nửa đầu năm, Hưng Thịnh Quy Nhơn dành gần 250 tỷ đồng trả lãi cho bốn lô đến hạn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có bốn lần chậm và không thanh toán gốc, lãi trong giai đoạn này. Lý do được đưa ra đều là thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi dẫn đến công ty chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch đề ra.

Gần đây, công ty tiến hành nới kỳ hạn ba lô trái phiếu tổng trị giá 4.900 tỷ đồng sang giai đoạn 2025-2026. Ngoài ra, hai lô trái phiếu khác với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng cũng được đàm phán giãn thời hạn trả lãi thành nhiều đợt.

Dự án MerryLand Quy Nhơn nằm tại bán đảo Hải Giang. Ảnh: Hưng Thịnh

Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn là thành viên Tập đoàn Hưng Thịnh. Doanh nghiệp này đang triển khai ba dự án tại tỉnh Bình Định gồm khu đô thị lấn biển Mũi Tấn Quy Nhơn, tổ hợp căn hộ - văn phòng Grand Center Quy Nhơn và nổi tiếng nhất là khu du lịch Merryland Quy Nhơn.

Merryland Quy Nhơn tiền thân là dự án Vinpearl Hải Giang, được Hưng Thịnh Quy Nhơn tái khởi động từ tháng 8/2018. Giai đoạn 1 có quy mô hơn 623 ha với tổng vốn đầu tư 47.000 tỷ đồng. Dự án quy hoạch 25 phân khu bao gồm khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch, resort, khu sân tập golf, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu tắm biển, khu vực tổ chức hội nghị, hội thảo và lễ hội văn hóa dân gian... Loại hình sản phẩm gồm đất nền, biệt thự liền kề, nhà phố shophouse, condotel.

Tất Đạt