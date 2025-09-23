Chủ đầu tư đua giãn tiến độ thanh toán để hút khách

Trong bối cảnh giá nhà khó giảm, nhiều chủ đầu tư tung chính sách thanh toán linh hoạt, giãn dòng tiền, để hút khách mua.

Mới đây, An Gia ra mắt giỏ hàng cuối tại tháp Gió Đông, dự án The Gió Riverside, với gói thanh toán hỗ trợ 0% lãi suất 3 năm, ân hạn nợ gốc 5 năm và chiết khấu tối đa 18,5%, tương đương 570 triệu đồng.

Theo chủ đầu tư, chính sách này giúp khách hàng không phát sinh chi phí tài chính ban đầu, có thêm thời gian ổn định dòng tiền trước khi trả nợ.

Tương tự, Phú Đông Group mở bán dự án Phú Đông SkyOne với gói thanh toán trả góp từ 4,5 triệu đồng mỗi tháng trong hai năm, lãi suất cố định 5% trong 5 năm. Người mua có thể chọn trả chậm 35% giá trị căn hộ mà không phát sinh lãi. Ngoài ra, doanh nghiệp cho phép khách tham quan công trình thực tế ngay từ giai đoạn thi công và bố trí sẵn căn hộ mẫu hoàn thiện trong dự án để khách hàng trải nghiệm.

Sealholdings triển khai phương án "mua nhà bằng tiền thuê" với dự án Destino Centro. Người mua chỉ cần trả trước 299 triệu đồng, phần còn lại góp khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất 0%. TT Capital cũng đưa ra chính sách cho khách tự đàm phán tiến độ, chỉ cần thanh toán 20% ban đầu rồi góp từ 6 triệu đồng mỗi tháng đến khi nhận nhà, thậm chí tạm ngưng thanh toán đến 30 tháng cho tới khi căn hộ có thể khai thác cho thuê.

Loạt dự án của MIK Group, Vinhomes, Gamuda hay Đất Xanh cũng áp dụng chiết khấu 12-18%, hỗ trợ lãi suất 3-5 năm hoặc cho phép giãn tiến độ đến khi bàn giao kéo dài trong 5-7 năm.

Thay vì tặng quà, tăng chiết khấu, chính sách bán hàng của các doanh nghiệp bất động sản hiện nay tập trung chủ yếu vào việc giảm áp lực vốn cho người mua, khai thác giá trị thương mại từ cho thuê thành khoản thanh toán lâu dài.

Người mua nhà tìm hiểu tại một dự án chung cư ở TP HCM. Ảnh: Phương Uyên

Các chính sách bán hàng này được đẩy mạnh trong bối cảnh thanh khoản căn hộ tại TP HCM vẫn trên đà phục hồi chậm. Theo báo cáo từ DKRA Consulting, tháng 8, thị trường phía Nam ghi nhận gần 4.400 căn hộ giao dịch thành công, tăng gấp đôi so với tháng trước nhưng chỉ đạt tỷ lệ hấp thụ 35% trên tổng nguồn cung mở bán ra thị trường.

Báo cáo từ chuyên trang Batdongsan cũng cho thấy nhu cầu tìm mua bất động sản trong tháng 8 tăng nhẹ 4% so với tháng trước, song tổng thể sức mua vẫn hạn chế so với các giai đoạn cao điểm trước đây, chủ yếu do giá cao và tâm lý thận trọng.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho rằng mặt bằng giá bán vẫn liên tục leo thang, trong khi sự dè dặt của người mua trước biến động chính sách khiến giao dịch khó bùng nổ. Dù vậy, thanh khoản thị trường đã cải thiện phần nào, chủ yếu tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng thi công tốt và có chính sách bán hàng ưu đãi, linh hoạt.

Ông Thắng phân tích, trước đây tiến độ thanh toán thường khá nặng, đặc biệt ở giai đoạn đầu. Nhiều dự án yêu cầu thanh toán theo tiến độ nên trong một năm, người mua đã phải chi trả 50-60% giá trị căn hộ dù công trình chưa hoàn thiện, gây áp lực lớn cho các gia đình trẻ. Nay để kích cầu, chủ đầu tư đã đưa ra tiến độ "dễ thở" hơn, cho phép khách hàng có thêm thời gian cân đối dòng tiền.

Chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên nhìn nhận các gói thanh toán linh hoạt không chỉ là công cụ bán hàng mà còn là cách chia sẻ rủi ro. Với người mua ở thực, việc chỉ cần vài trăm triệu đồng để sở hữu căn hộ ba tỷ giúp giảm đáng kể rào cản tài chính. Với nhà đầu tư, ưu đãi ân hạn gốc và lãi trong 1-2 năm đánh đúng tâm lý kỳ vọng lợi nhuận, bởi vốn bỏ ra nhỏ nhưng vẫn có thể hưởng trọn mức tăng giá nếu thị trường thuận lợi.

Về phía doanh nghiệp, ngân hàng cũng dễ dàng tham gia đồng hành nhờ tài sản đảm bảo rõ ràng, trong khi chủ đầu tư giảm gánh nặng vay trực tiếp và duy trì được dòng tiền để xoay vòng cho các kế hoạch tiếp theo.

Ở khía cạnh khác, theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, việc hàng loạt chủ đầu tư tung ưu đãi còn xuất phát từ áp lực dòng tiền và nhu cầu tạo thanh khoản sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Bất động sản khó giảm giá trực tiếp do chi phí đầu vào cao, nên giãn tiến độ, chiết khấu hay hỗ trợ lãi suất trở thành cách "giảm giá gián tiếp", vừa giữ được mặt bằng giá niêm yết, vừa giúp sản phẩm trở nên dễ tiếp cận hơn.

"Sự cạnh tranh giữa các dự án mới cũng buộc chủ đầu tư phải linh hoạt hơn, đặc biệt để thu hút nhóm khách hàng trẻ có khả năng chi trả hạn chế", ông Tuấn nói.

Dù vậy các chuyên gia nhìn nhận, những chính sách thanh toán linh hoạt này phù hợp nhất với gia đình mua để ở, giúp họ có thêm thời gian tích lũy mà vẫn giữ được suất mua. Ngược lại, với nhà đầu tư kỳ vọng lướt sóng, chỉ đóng 20-30% rồi chờ 1-2 năm bán ra, cần cân nhắc rủi ro nếu thị trường không thuận lợi, bởi khoản vay ngân hàng có thể trở thành gánh nặng.

Ngoài ra, người mua cần tính toán kỹ cả hai giai đoạn: khi được ân hạn và khi hết ưu đãi. Không ít khách hàng mới nhìn vào giai đoạn đầu "dễ thở" mà chưa chuẩn bị cho áp lực trả nợ lớn về sau, dễ rơi vào thế bị động.

Phương Uyên