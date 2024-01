Chủ đầu tư dự án Kingsway bị cáo buộc chiếm đoạt 465 tỷ đồng

TP HCMChủ đầu tư dự án chung cư Nam An (tức Kingsway) bị cáo buộc lừa bán hơn 600 căn hộ cho hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt 465 tỷ đồng, nhưng không bàn giao nhà.

Ngày 29/1, Võ Thị Phượng, 43 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành; Trần Thị Thùy Trang, nguyên phó giám đốc bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có vai trò chủ mưu trong vụ án, song Trịnh Minh Thanh, chủ đầu tư, đã chết trong quá trình điều tra do bị Covid -19 nên Công an TP HCM đình chỉ điều tra bị can.

Gần 400 người trong số 434 bị hại tham gia phiên xử. Sáng nay, trong phần thủ tục phiên tòa, một số người từng ký hợp đồng mua căn hộ Nam An tiếp tục đến tòa trình báo và được cập nhật vào danh sách bị hại.

Bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Dự án chung cư Nam An ở quận Bình Tân có 3 block 20 tầng, gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, thuộc Công ty TNHH Siêu Thành, được khởi công năm 2017 đến năm 2020 ngừng cho đến nay.

Theo cáo trạng, Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Cuối năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng (em dâu) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Quá trình thực hiện dự án chung cư Nam An, Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã ký 488 hợp đồng mua bán căn hộ với 434 khách hàng thu về hơn 465 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng bán căn hộ thu tiền của khách, các bị cáo không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết. Cho đến nay chủ đầu tư chưa bàn giao căn hộ cho cư dân cũng như trả lại tiền cho khách hàng.

Thanh đã chỉ đạo Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp động bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang (do Thanh làm giám đốc), thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Gần 400 bị hại có mặt tại tòa sáng nay để được giải quyết phần dân sự. Ảnh: Hải Duyên

Nhà chức trách xác định, Võ Thị Phượng với vai trò là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 373 khách hàng, thu về hơn 333 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn số tiền thu về Phượng chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc thu tiền mặt rồi giao cho Thanh sử dụng cá nhân. Phượng đã ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 khách hàng.

Đối với Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là người đại diện theo pháp luật không được uỷ quyền hợp pháp của công ty nhưng quá trình quản lý dự án vẫn giới thiệu là Giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng (bao gồm cả các căn hộ Phượng ký trước đó) chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, riêng việc Trang sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng lừa bán căn hộ cho khách hàng thì bị cáo không biết. Khi phát hiện, Thanh có cho nhân viên cảnh báo với khách hàng.

Trả lời tòa hôm nay, Phượng thừa nhận chữ ký, con dấu trên hợp đồng là của mình nhưng chỉ làm theo chỉ đạo của Thanh. Trong quá trình làm đại diện Công ty Siêu Thành, Phượng được Thanh trả công khoảng 100 triệu đồng.

Trang cũng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng chỉ chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ đồng chứ không phải gần 42 tỷ như cơ quan điều tra kết luận.

Quá trình thẩm vấn, tòa hỏi đại diện Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh TP HCM - người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, về vấn đề liên kết cấp tín dụng cho dự án, song phía ngân hàng không trả lời được.

Sau nhiều giờ làm việc, chiều nay tòa đã trả hồ sơ yêu cầu VKS điều tra bổ sung do "phát sinh nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ". Mặt khác, tại tòa hôm nay có thêm gần 100 người có quan hệ mua bán với chủ đầu tư nhưng chưa được cơ quan điều tra làm việc...

Để đảm bảo quyền và lợi ích của các bị hại, tòa đề nghị những ai có quan hệ mua bán tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Kingsway thì liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu chứng cứ.

Hải Duyên