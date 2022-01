Chủ đầu tư dự án biệt thự ở miền Tây bị bắt

Vĩnh LongPhạm Vũ Phương, 43 tuổi, bị cáo buộc lập 14 doanh nghiệp rồi làm khống hồ sơ vay tiền của ngân hàng, chiếm đoạt gần 156 tỷ đồng.

Ngày 21/1, Phương (Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy - chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp, khu dân cư) bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Vũ Phương khi bị bắt tạm giam. Ảnh: An Bình

Khu du lịch sinh thái Trường Huy rộng 10 ha tại phường Trường An, TP Vĩnh Long, do công ty Phương làm chủ đầu tư với số vốn dự kiến 300 tỷ đồng. Do làm ăn không hiệu quả, năm 2020, chủ đầu tư đề xuất chính quyền địa phương chuyển đổi công năng để thực hiện dự án khu biệt thự cao cấp và khu dân cư, được chấp thuận vào tháng 7.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến 2017, Phương nhờ người thân đứng tên thành lập 14 doanh nghiệp. Các công ty này không hoạt động kinh doanh nhưng Phương lập khống 186 hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, báo cáo tài chính, làm phương án vay hơn 1.142 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Long.

Được giải ngân, Phương không sử dụng tiền vào đúng mục đích vay dẫn đến mất khả năng trả nợ. Tính đến cuối năm 2021, cơ quan chức năng xác định Phương chiếm đoạt của ngân hàng này gần 156 tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

An Bình