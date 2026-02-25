Chủ đầu tư của HAUS Da Lat có tân chủ tịch

The One Destination - chủ đầu tư HAUS Da Lat, bổ nhiệm ông Michael Sheren làm chủ tịch hội đồng quản trị, hướng đến mô hình bất động sản ESG.

Thông tin được đơn vị công bố ngày 23/2. Ông Michael Sheren, quốc tịch Anh, từng là cố vấn cấp cao tại Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England). Ông có kinh nghiệm tham gia tư vấn chiến lược quản trị, rủi ro và vận hành trong hệ thống tài chính, đặc biệt liên quan đến biến đổi khí hậu và chuẩn mực bền vững.

Trên cương vị mới, ông Michael Sheren cho biết sẽ tập trung củng cố nền tảng quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy định hướng tài chính bền vững. Ông cũng hướng đến triển khai lộ trình ESG cho HAUS Da Lat cũng như các dự án khác mang thương hiệu HAUS trong tương lai.

Michael Sheren - Chủ tịch Hội đồng quản trị The One Destination. Ảnh: The One Destination

Ông Michael Sheren hiện là Phó chủ tịch Sáng kiến Môi trường ngành Ngân hàng (Banking Environment Initiative), nghiên cứu viên tại Viện Lãnh đạo Bền vững, Đại học Cambridge. Tân chủ tịch đồng thời là cố vấn cao cấp cho Trung tâm Tài chính bền vững thuộc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Trước đó, ông tham gia Nhóm chuyên gia về quản trị bền vững của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); đồng chủ trì nhóm nghiên cứu tài chính bền vững G20; đại diện Anh tại mạng lưới các Ngân hàng Trung ương và Cơ quan giám sát tài chính vì mục tiêu xanh hóa (NGFS). Ông cũng tham gia sáng kiến trái phiếu xanh kỹ thuật số của Trung tâm Đổi mới thuộc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).

Ông Michael có hơn 25 năm kinh nghiệm trong thị trường vốn quốc tế, từng tham gia cấu trúc và phân phối sản phẩm vốn cổ phần tư nhân, bất động sản thương mại và nợ cấu trúc cho các định chế tài chính tại New York và London. Chuyên gia sở hữu bằng thạc sĩ của Đại học Harvard, Trường Kinh tế London và Đại học New York, cùng bằng cử nhân Đại học George Washington.

HAUS Da Lat quy mô 5 ha, định hướng mô hình bất động sản ESG. Ảnh: The One Destination

The One Destination thành lập năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Hiện tại, hai quỹ đầu tư quốc tế là BTS Bernina và Terne Holdings nắm khoảng 30% cổ phần, còn lại là các nhà đầu tư khác. Đơn vị theo đuổi mô hình bất động sản ESG với cam kết phát thải ròng bằng 0.

HAUS Da Lat là dự án nổi bật của chủ đầu tư này. Dự án có quy mô 5 ha tại tỉnh Lâm Đồng. Dự án tọa lạc ngay trước mặt hồ Xuân Hương, gồm 68 căn Sky Villas và Sky Mansions sở hữu lâu dài, trung tâm thương mại và tổ hợp resort InterContinental HAUS Da Lat. Doanh nghiệp dự kiến bàn giao HAUS Residences vào cuối năm 2027.

Phối cảnh các căn Sky Villa và Sky Mansions tại dự án. Ảnh: The One Destination

Dự án hợp tác cùng một số đối tác quốc tế trong thiết kế, vận hành và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong đó, kiến trúc sư Kengo Kuma và cộng sự (KKAA) thiết kế kiến trúc và cảnh quan. Isometrix Lighting & Design đảm nhiệm phần chiếu sáng nghệ thuật. 1508 London phát triển không gian dành riêng cho giới tỷ phú. Chiva-som tham gia tư vấn về trị liệu, chăm sóc sức khỏe. Copper Beach - đơn vị đứng sau những câu lạc bộ riêng tư hàng đầu thế giới, sẽ tư vấn vận hành mô hình tương tự tại dự án.

Hoài Phương